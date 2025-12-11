WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

▲蔡其昌。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊備戰作業持續推進，中華職棒會長蔡其昌今（11日）透露，總教練曾豪駒近日赴美不僅參加官方活動，更肩負與MLB官方窗口深化溝通的任務，為後續中華隊徵召及行政流程建立更順暢的聯繫管道；同時，他也證實43人初選名單目前皆具參賽意願，但仍有大量技術性細節待協調。

蔡其昌表示，此行曾豪駒最主要的任務，是與MLB官方就徵召流程與後續賽事合作進行溝通，「因為接下來的主辦方也是MLB，而徵召大聯盟球員都必須透過他們的統一窗口與各球團聯繫，這是新的規範。」

他指出，未來無論是經典賽或其他國際賽，中華隊都會與MLB有大量對接，因此提前建立作業關係相當重要。

至於是否會順道拜訪旅美球員或爭取其他合作成果，蔡其昌則表示需待曾豪駒返台後再確認，「我想讓他專心與對方溝通，所以這幾天並沒有特別去打擾他。」

談到外界高度關注的經典賽43人初選名單，蔡其昌指出，總教練曾豪駒與教練團已完成名單彙整並逐一與球員電話確認意願，「以我目前掌握的狀況，到今天為止，還沒有聽到任何一位名單上的選手表示不願意參加，應該都沒有問題。」

不過，名單確認只是第一步，接下來將進入繁複的行政與技術細部協調，包括訓練安排與各聯盟規定等多項作業；蔡其昌說明，首先是MLB球員工會的集訓限制，部分大聯盟球員在工會規定的某個日期前無法加入團隊訓練，只能進行自主訓練，「這段期間我們也會協助這些球員找到合適的自主訓練場地，如果他們在安排上有不方便的地方，我們都會盡量協助。」

此外，來自日本、美國等不同聯盟的球員也各有其制度限制，必須逐一溝通、確認，確保所有作業符合法規並讓選手能順利投入備戰。

另一項關鍵則是投手使用規範；除了大會規定的投球數與休息日，中華隊也必須了解每位球員母隊是否額外設定不同的投球上限與管理要求，「這些都要一個一個去處理，真的是很龐大的作業。」

蔡其昌最後表示，經典賽牽涉層面廣、規範細膩，無論是名單確認、訓練安排、球團限制，皆需精準對接國內外單位；他強調會把這些行政上的細節全部協助好，讓教練團和選手能專心備戰。