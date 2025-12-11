運動雲

>

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

▲▼ 蔡其昌 。（圖／記者胡冠辰攝）

▲蔡其昌。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊備戰作業持續推進，中華職棒會長蔡其昌今（11日）透露，總教練曾豪駒近日赴美不僅參加官方活動，更肩負與MLB官方窗口深化溝通的任務，為後續中華隊徵召及行政流程建立更順暢的聯繫管道；同時，他也證實43人初選名單目前皆具參賽意願，但仍有大量技術性細節待協調。

蔡其昌表示，此行曾豪駒最主要的任務，是與MLB官方就徵召流程與後續賽事合作進行溝通，「因為接下來的主辦方也是MLB，而徵召大聯盟球員都必須透過他們的統一窗口與各球團聯繫，這是新的規範。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，未來無論是經典賽或其他國際賽，中華隊都會與MLB有大量對接，因此提前建立作業關係相當重要。

至於是否會順道拜訪旅美球員或爭取其他合作成果，蔡其昌則表示需待曾豪駒返台後再確認，「我想讓他專心與對方溝通，所以這幾天並沒有特別去打擾他。」

談到外界高度關注的經典賽43人初選名單，蔡其昌指出，總教練曾豪駒與教練團已完成名單彙整並逐一與球員電話確認意願，「以我目前掌握的狀況，到今天為止，還沒有聽到任何一位名單上的選手表示不願意參加，應該都沒有問題。」

不過，名單確認只是第一步，接下來將進入繁複的行政與技術細部協調，包括訓練安排與各聯盟規定等多項作業；蔡其昌說明，首先是MLB球員工會的集訓限制，部分大聯盟球員在工會規定的某個日期前無法加入團隊訓練，只能進行自主訓練，「這段期間我們也會協助這些球員找到合適的自主訓練場地，如果他們在安排上有不方便的地方，我們都會盡量協助。」

此外，來自日本、美國等不同聯盟的球員也各有其制度限制，必須逐一溝通、確認，確保所有作業符合法規並讓選手能順利投入備戰。

另一項關鍵則是投手使用規範；除了大會規定的投球數與休息日，中華隊也必須了解每位球員母隊是否額外設定不同的投球上限與管理要求，「這些都要一個一個去處理，真的是很龐大的作業。」

蔡其昌最後表示，經典賽牽涉層面廣、規範細膩，無論是名單確認、訓練安排、球團限制，皆需精準對接國內外單位；他強調會把這些行政上的細節全部協助好，讓教練團和選手能專心備戰。

關鍵字： 中華職棒、蔡其昌、世界棒球12強賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

韓職2屆中繼王41歲再披國家隊戰袍　盧景恩忘不了「台灣慘案」

韓職2屆中繼王41歲再披國家隊戰袍　盧景恩忘不了「台灣慘案」

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

當LE SSERAFIM得知 　CORTIS忙內才16歲

熱門新聞

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

2拚80勝2敗　球評預告雷霆改寫新紀錄

3山本由伸「無雙」　藍鳥教頭苦笑妙回

4金鶯1.55億簽阿隆索！大都會雪上加霜

5味全龍教練團重組

最新新聞

1羅東球場還未在中職名單內

2UA攜手東超聯賽　深耕亞洲籃球

3曾豪駒赴美與MLB談徵召細節

4中込伸還原黑象事件！為了家人我認

5馬刺闖NBA盃4強！詹皇隔扣技驚全場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【飛機出車禍】美國高速公路汽車突被飛機追撞！

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366