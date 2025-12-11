運動雲

>

馬刺闖NBA盃4強！少法國怪物照碾壓湖人　詹皇升空隔扣技驚全場

記者游郁香／綜合報導

少了「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），馬刺卻在洛城打出本季最具說服力的一戰！他們在NBA盃8 強賽自首節末段拉出19 比 6 的攻勢後，便一路壓著湖人打，最終以 132 比 119 收下近 5 戰第 4 勝，強勢挺進4強，讓將滿41歲的洛城天王詹姆斯（LeBron James）上半場的隔扣美技留下遺憾。

馬刺首節末打出 19 比 6 的猛攻，第2節開局更靠防守讓湖人 15 次出手僅進 4 球，瞬間把分差拉大到 18 分。湖人其後一度回神，由「金童」唐西奇（Luka Dončić）與詹姆斯聯手追到 12 分差，詹皇更在上半場終了前隔扣補防的柯內特（Luke Kornet），但這記扣籃卻成為紫金軍團本場唯一值得回味的片段。

▲▼湖人詹姆斯；馬刺卡索。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲湖人止步NBA盃8強。（圖／達志影像／美聯社）

易籃後，馬刺再度轟出 15 比 5、10 比 2 等小高潮，完全粉碎湖人反撲希望。洛城替補後衛史馬特（Marcus Smart）雖在第4節瘋狂飆分，一度把差距縮小到 8 分，仍無力阻止頹勢。

終場前兩分鐘，馬刺新星卡索（Stephon Castle）命中後撤步三分鎖定勝局，他本場轟下 30 分、10 籃板，表現亮眼。福克斯（De'Aaron Fox）添 20 分，側翼強森（Keldon Johnson）也有 17 分進帳。

湖人方面，唐西奇攻下全隊最高的 35 分、 8 助攻，詹姆斯繳出 19 分、15 籃板、8 助攻的全能數據，史馬特替補狂飆 26 分，包辦了8顆三分彈。

輸球後湖人戰績跌至 17 勝 7 敗，而馬刺則在缺少當家頭牌溫班亞瑪的情況下仍打出高水準表現，將在NBA盃4強賽強碰開季至今僅輸過1場的衛冕軍雷霆。

▲▼湖人詹姆斯；馬刺卡索。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯次節末段隔扣柯內特，成為全場最震撼畫面。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人馬刺LeBron JamesLuka DoncicVictor Wembanyama

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

韓職2屆中繼王41歲再披國家隊戰袍　盧景恩忘不了「台灣慘案」

韓職2屆中繼王41歲再披國家隊戰袍　盧景恩忘不了「台灣慘案」

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

【倒車奪命】遭砂石車輾過！ 67歲義交殉職...悲劇瞬間曝

熱門新聞

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

2拚80勝2敗　球評預告雷霆改寫新紀錄

3山本由伸「無雙」　藍鳥教頭苦笑妙回

4金鶯1.55億簽阿隆索！大都會雪上加霜

5味全龍教練團重組

最新新聞

1羅東球場還未在中職名單內

2UA攜手東超聯賽　深耕亞洲籃球

3曾豪駒赴美與MLB談徵召細節

4中込伸還原黑象事件！為了家人我認

5馬刺闖NBA盃4強！詹皇隔扣技驚全場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【飛機出車禍】美國高速公路汽車突被飛機追撞！

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366