馬刺闖NBA盃4強！少法國怪物照碾壓湖人　詹皇升空隔扣技驚全場

記者游郁香／綜合報導

少了「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），馬刺卻在洛城打出本季最具說服力的一戰！他們在NBA盃8 強賽自首節末段拉出19 比 6 的攻勢後，便一路壓著湖人打，最終以 132 比 119 收下近 5 戰第 4 勝，強勢挺進4強，讓將滿41歲的洛城天王詹姆斯（LeBron James）上半場的隔扣美技留下遺憾。

馬刺首節末打出 19 比 6 的猛攻，第2節開局更靠防守讓湖人 15 次出手僅進 4 球，瞬間把分差拉大到 18 分。湖人其後一度回神，由「金童」唐西奇（Luka Dončić）與詹姆斯聯手追到 12 分差，詹皇更在上半場終了前隔扣補防的柯內特（Luke Kornet），但這記扣籃卻成為紫金軍團本場唯一值得回味的片段。

▲湖人止步NBA盃8強。（圖／達志影像／美聯社）

易籃後，馬刺再度轟出 15 比 5、10 比 2 等小高潮，完全粉碎湖人反撲希望。洛城替補後衛史馬特（Marcus Smart）雖在第4節瘋狂飆分，一度把差距縮小到 8 分，仍無力阻止頹勢。

終場前兩分鐘，馬刺新星卡索（Stephon Castle）命中後撤步三分鎖定勝局，他本場轟下 30 分、10 籃板，表現亮眼。福克斯（De'Aaron Fox）添 20 分，側翼強森（Keldon Johnson）也有 17 分進帳。

湖人方面，唐西奇攻下全隊最高的 35 分、 8 助攻，詹姆斯繳出 19 分、15 籃板、8 助攻的全能數據，史馬特替補狂飆 26 分，包辦了8顆三分彈。

輸球後湖人戰績跌至 17 勝 7 敗，而馬刺則在缺少當家頭牌溫班亞瑪的情況下仍打出高水準表現，將在NBA盃4強賽強碰開季至今僅輸過1場的衛冕軍雷霆。

▲詹姆斯次節末段隔扣柯內特，成為全場最震撼畫面。（圖／達志影像／美聯社）