白襪抽中2026選秀狀元籤！光芒、巨人、皇家大躍升

▲▼白襪戰績為全大聯盟墊底。（圖／達志影像／美聯社）

▲白襪戰績為全大聯盟後段班。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

芝加哥白襪隊在週二舉行的選秀樂透中抽中頭籤，取得2026 年MLB選秀會的狀元籤。

白襪隊過去曾在 1971 年（Danny Goodwin）與 1977 年（Harold Baines）握有狀元籤。這次能再度抽中第一順位，是在球隊2025年連續第三年吞下逾百敗後，終於迎來的好消息。

為防止球隊刻意擺爛以取得高順位，大聯盟自 2023 年選秀起正式導入樂透制度。未能打進季後賽的 18 支球隊依照勝率與抽籤機率參與樂透，決定前 6 順位；第 7 順位之後則依照例行賽勝率排序。進入季後賽的球隊從第 19 順位起，依季後賽成績排列。

由於規定「過去兩年連續在樂透中獲得順位的球隊不得再參加抽籤」，本季勝率最差的洛磯因此被排除在外。天使與國民也因規範而未參與樂透。

根據大聯盟勞資協議（CBA）規定，白襪在 2024 年繳出現代紀錄的 121 敗後，曾被限制不得在該年選秀中取得前 10 順位，此次終於迎來轉機。 本次抽籤中，坦帕灣光芒、舊金山巨人與堪薩斯市皇家也都是大贏家。光芒從第 7 順位躍升至第 2，巨人從第 12 跳到第 4，皇家則從第 13 升到第 6。

另一方面，2025 年吞下全聯盟最差119 敗的科羅拉多落磯將獲得第 10 順位，但因連續兩年進入選秀樂透，依規定失去更高順位的資格。

洛杉磯道奇、紐約洋基、紐約大都會、費城費城人與多倫多藍鳥因突破競爭平衡稅（CBT）第二級門檻，各遭受順位下修 10 名。 2026 年大聯盟選秀會預計於 7 月 11 至 12 日在費城舉辦，將與全明星週活動同步進行。

關鍵字： MLB選秀白襪隊狀元籤光芒隊順位調整

【新北市刑大爆洩密】巡佐、偵查員移送地檢署畫面曝

