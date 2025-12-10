道奇總管盛讚佐佐木朗希！終結者經驗成養分　回先發「毫無疑慮」

運動雲

▲▼佐佐木朗希。（圖／路透）

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊對佐佐木朗希的投入與承擔精神給予高度肯定。總管高梅茲（Brandon Gomes）在節目訪問中明確表示，佐佐木明年將回到先發輪值，並大讚這位「令和怪物」的競爭心與職業態度，認為他已具備成為主力先發的基礎。

高梅茲受邀上 MLB 頻道《MLB Network》節目，被主持人問到佐佐木是否會進入明年的先發陣容時，他毫不猶豫地回答，「當然會，完全沒有任何疑問。」

佐佐木在本季傷癒歸隊後曾因球隊需求轉往後援，季後賽更臨時擔任守護神，投出極具壓制力的內容，在道奇奪冠之路扮演關鍵角色。

高梅茲指出，佐佐木接受調整、無條件為球隊付出的態度，體現了由總教練羅伯斯（Dave Roberts）與老將所建立的球隊文化，「朗希的競爭心，象徵我們一直強調的理念，只要能幫助球隊贏球，不論任何角色都願意承擔。他在角色轉換後仍展現壓制力，那段經驗會成為他成為支配力先發的重要跳板。」

他在接受洛杉磯當地《SportsNet LA》訪問時也提到，自己一路見證佐佐木努力適應新環境，深知日本球員承受的壓力更為沉重。「隨著逐漸掌握生活與比賽節奏，明年能以先發身分回到原本定位，他會比現在更能專注在棒球上，對周遭的一切也有更好的掌握。」

關鍵字： 佐佐木朗希道奇隊先發陣容MLB競爭心

【蜂窩牆面狂竄濃煙】火燒台南知名石頭火鍋店！

