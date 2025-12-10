美國隊教頭點名大谷翔平！已視為WBC投手主力　盼雪恥討回失利

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）在大聯盟冬季會議期間受訪時指出，已將大谷翔平納入「會以投手身分上陣」的前提進行備戰規劃。他更表示，希望能在「大谷最巔峰的狀態下」擊敗對方，藉此雪恥上一屆決賽不敵日本隊的遺憾。

德羅薩曾在上一屆WBC帶領美國闖入決賽，卻在最終之戰遭日本擊敗、屈居亞軍。談到本屆是否可能與已宣布參賽的大谷對決，他表示，「關於大谷，我們會以『他會投球』的前提去進行計畫。他剛打完整個球季，要在短時間內備戰投球確實很辛苦，但日本作為衛冕冠軍，肩負著代表整個賽事的使命。」

記者進一步是否想挑戰「投手大谷」時，德羅薩直言，「我一直希望在對方處於最佳狀態時擊敗他們。這就是為什麼我希望他能參賽、希望他能投球。」他也開玩笑稱，「如果他最後沒有投，我也不會坐在那裡哭。如果我們真的碰上日本隊，而他不在陣中……那對我們來說也不壞啦。」

他也指出，近年棒球全球影響力迅速擴大，WBC已成為向年輕世代展現歷史性對決的重要舞台，「如果能做到，我非常希望在賽事某個時間點，看到史金恩茲（Paul Skenes）對決大谷翔平。那將是棒球界最夢幻的場景之一。」