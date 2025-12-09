運動雲

親眼見證大谷翔平、楚奧特連線威力　鈴木清：最棒的經驗

▲國民老將捕手鈴木清。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木清。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

天使隊新任總教練鈴木清，8日在美國佛州奧蘭多舉行的MLB冬季會議中受訪，回顧自己現役時期與楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平「鱒谷」同隊效力的時光，忍不住讚嘆那段經歷「真的太棒了」。

鈴木清於2021年加入天使隊，並曾與大谷搭檔組成投捕搭檔。大聯盟生涯長達16年、累計出賽1632場的他，於2022年正式退休，隨後轉任天使隊總管麾下的特別助理，如今接下總教練重任。 談到當年同時與楚奧特與大谷並肩作戰的經驗，

鈴木清表示，「我曾經與他們兩個人同隊，這真的很了不起。世界上最棒的兩名球員在同一支球隊效力，而我有幸能與他們一起打球，那真的是非常特別的經驗。」

他進一步形容兩人私下互動也充滿趣味，「他們的關係很有意思，翔平很有幽默感，楚奧特也玩得很開心，兩人常常互相開玩笑，也彼此激勵、一起成長，能夠近距離看到這一切真的很酷。自從那場對決之後，也許大谷就多了一個『可以調侃楚奧特』的理由了。」

談到2026年經典賽（WBC）將在開季前登場，鈴木清也回憶起上一屆決賽大谷三振楚奧特、替日本隊奪冠的經典畫面。他笑說，「大家都看到了吧？我認為這世界上沒有哪個打者是大谷三振不了的。那真的是一場不可思議的對決，世界上最強的兩名選手在WBC決賽正面交鋒，再也沒有比那更精彩的畫面了。」

