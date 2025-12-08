中職協辦裁判推廣營　兩天帶你看見不一樣的棒球

▲裁判推廣營。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

由台灣棒壘球裁判協會主辦、中華職棒大聯盟協辦的「2026 社區裁判推廣營」，將於明年 1 月 10、11 日在桃園平鎮棒球場熱血登場！裁判是維持比賽公平、公正的重要角色，本次推廣營希望讓更多人親身了解裁判工作，踏上球場體驗守護比賽的使命。活動為期兩天，凡年滿 18 歲的棒球迷與有意投入裁判工作的民眾皆可報名參加。

本次推廣營以系統化課程設計，循序引導學員建立對裁判工作的正確認識與熱忱。課程內容適合學生家長、裁判初學者及對規則教育有興趣的民眾入門學習；亦針對已有基礎的社區與業餘裁判，提供更深入的實務訓練，協助邁向專業裁判之路。

球員是場上的主角，而裁判則是「公平競技的無名英雄」。伴隨台灣社區棒球蓬勃發展，各地裁判需求大增，但入門資訊不足，讓許多有興趣者不知如何開始。「社區裁判推廣營」希望降低參與門檻，從基層扎根規則教育，一同打造更完善的棒球文化。

活動核心理念為：「不讓學員一開始就感到挫折；建立自信，才能培養興趣。」內容涵蓋棒球基礎規則、裁判站位、手勢教學與情境模擬，學員可親自上場做出判決，體驗面對速度與判斷力的緊張與成就感。若家長參與，也能提升家庭的規則素養，為社區棒球注入更專業與尊重的風氣。

棒球的公平，需要裁判站上場守護；換個視角，你將看見更完整、更細緻的棒球世界。「2026 社區裁判推廣營」1 月 10、11 日在桃園平鎮棒球場舉行，更多報名資訊請見中華職棒官方粉絲團。邀請大家一起用行動支持、推廣裁判專業文化！