中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

▲日職北海道日本火腿鬥士隊監督新庄剛志，明年將再次率隊來台。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026 年台日棒球國際交流賽將於 2 月 25 日至 2 月 28 日舉行，中華隊在備戰經典賽期間，將於台灣與福岡軟銀鷹、北海道日本火腿同場競技。賽事相關的票價與啦啦隊陣容資訊將於下周16日記者會正式公布。

先前已曝光，福岡軟銀鷹預計於明年春天來台進行交流賽，行程包含 2 月 25 日對戰中華職棒人氣球隊中信兄弟，隔天 26 日則與備戰世界棒球經典賽的中華隊交手。今年休季期間，福岡軟銀鷹網羅味全龍強投徐若熙，他的到來也將成為本次交流賽的一大焦點。

另一支受邀隊伍則正式確認為近期與台灣互動密切的日本火腿。火腿隊曾於今年 3 月 1 日及 2 日造訪台北大巨蛋，分別與統一獅及中信兄弟進行交流賽。此次日本火腿隊預計將與中華隊及味全龍分別於2月27日、28日各進行一場交流賽。

主辦單位挺悍賽事行銷表示：「將於 2026 年 2 月 25 日至 28 日舉辦『2026 台日棒球國際交流賽』，邀請日職福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士隊前來台北大巨蛋，與中華隊、中信兄弟、味全龍進行交流切磋。在賽事開打前，挺悍賽事行銷將舉行賽事記者會，公布賽程、票價、CT Amaze 應援陣容及相關資訊。」