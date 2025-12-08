婚紗照曝光！台美混血費爾柴德迎娶最愛　林家正留言祝賀

▲29歲台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）傳出人生喜事！29歲的他近日在社群平台發布婚紗照，宣告正式步入婚姻，並在貼文中寫下：「娶了我最好的朋友、旅遊策劃師和電影劇情解說員，我是一個幸運的人。」甜蜜氣氛也引來球迷與球界好友紛紛祝賀，林家正在貼文下留言：「兄弟恭喜。」

本季對費爾柴德而言波折不斷；先前他在紅人被指定讓渡（DFA）後轉赴勇士，期間出賽28場，雖未開轟僅貢獻2分打點，但仍有穩定上陣空間，打擊三圍為.216／.273／.333，7月底他再次被DFA，隨後被光芒網羅，卻因右側腹斜肌受傷整季未能登場，並在傷兵名單上待到球季結束。

光芒在11月初再將費爾柴德指定讓渡，之後他成為自由球員，未來動向仍待觀察。

費爾柴德生涯累積5個大聯盟球季，總計出賽277場，18支全壘打、68 分打點與25次盜壘，生涯打擊率.223、OPS.689；其有意願代表台灣出戰經典賽的話題曾引起關注，如今在球季變動之際迎來婚姻里程碑，也讓外界期待他下一階段的職涯發展。