禁藥陰影揮之不去！　邦茲、克萊門斯「未達5票」再度落選名人堂　

▲舊金山巨人傳奇球星邦茲（Barry Bonds）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國棒球名人堂「當代時代委員會」投票中，兩位史上最具代表性、同時也是最具爭議的球星邦茲（Barry Bonds）與「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）再次無緣入選；兩人不僅延續在BBWAA十年資格期內未能跨越75%門檻的遺憾，本次委員會投票更未獲得至少5票支持，在新規則下，他們將被排除在2028年的名單之外，最早要到2031年，他們才可能重返審查名單。

禁藥疑雲難以撼動 兩大巨星再度止步



邦茲與克萊門斯的棒球成就無庸置疑，兩人長期被認為是「若無禁藥爭議，必為首輪名人堂球員」的典型代表；然而，自2007年結束球員生涯後，禁藥指控與個人醜聞始終如影隨形，使得他們的名人堂之路愈走愈艱難。

邦茲承認曾在不知情的情況下使用禁藥THG，並在相關調查中捲入偽證案件（後被上訴推翻）。

克萊門斯則始終否認使用禁藥，但多項證據與證詞讓他的清白備受質疑，同樣曾面臨偽證審判（最終獲判無罪）。

兩人在場外也各自面對負面指控，包括家庭暴力、婚外情與不當關係等事件，使其「人格條款」評價在許多選民心中大幅受損；在今年的投票中，兩人皆未能達到5票門檻，成為此次落選名單中處境最尷尬的球員之一。

新規則衝擊大 2031年前無法再被列入名單



根據2025年起生效的規定，委員會票選中得票未達5票者，將喪失下一次同類型票選資格；因此邦茲與克萊門斯不僅本次落選，更確定2028年的下一輪當代票選無緣參與。

名人堂為避免兩人候選爭議長期延燒，曾於2016年將BBWAA的投票年限從15年縮短至10年，被外界視為「讓挑戰盡快結束」的做法；而如今新制度的再度限制，更讓兩人名人堂前景蒙上一層新的陰影。

兩人十年票選路同進退 仍難翻身



邦茲與克萊門斯在BBWAA的10年投票中得票率始終緊貼、幾乎同步上升，最終皆在2022年最後一次投票超過60%，卻仍與75%門檻有段距離；他們的支持者與反對者明顯二分：支持者認為，禁藥時代是一段聯盟默許的歷史，不能以單一標準懲罰特定球星。

反對者主張：禁藥破壞競爭公平，且兩人的道德與誠信問題無法被忽略；兩人在今年委員會投票中再次止步，延續這種「永遠並肩前進、卻同時跌倒」的命運。

肯特入選 但焦點仍在兩大落選者

雖然本次選舉由肯特（Jeff Kent）以14票成功入選名人堂，成為史上全壘打最多的二壘手，但外界討論焦點依舊落在邦茲與克萊門斯的再度落選；肯特過去也曾公開批評禁藥風氣，更曾敦邦茲茲承認使用類固醇，兩人之間的歷史也為此次結果增添話題性。