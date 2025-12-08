巨人377轟二壘手肯特入選名人堂　邦茲、克萊門斯票數慘兮兮

▲肯特（Jeff Kent）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國名人堂8日公布最新結果，前巨人隊強打二壘手肯特（Jeff Kent）在「當代棒球時代球員委員會」的審議中，以14票、87.5%的高支持度入選2026年名人堂，正式為其傑出的生涯成就畫上完美句點。

Welcome Jeff Kent to the Hall of Fame Class of 2026!



He has been elected by the Contemporary Baseball Era Committee. pic.twitter.com/Un2lzhPtgH

根據規定，候選球員需獲得至少12票（75%）方能入選。今年票選結果中，其他候選者的得票率分別為：戴加多（Carlos Delgado，9 票、56.3%）、墨菲（Dale Murphy，6票、37.5%）、馬丁利（Don Mattingly，6票、37.5%），而邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）、雪菲爾（Gary Sheffield）、瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）則皆未達5票。

肯特以罕見的二壘手火力著稱，377支全壘打中有351支來自二壘位置出賽，至今仍是MLB二壘手全壘打的歷史第一人；他的1518分打點也名列該守備位置的生涯頂尖水準。

Congrats to Jeff Kent on being elected to the National Baseball Hall of Fame on the Contemporary Era Ballot! pic.twitter.com/1MkFNyhn0R — SFGiants (@SFGiants) December 8, 2025

肯特職涯早期表現穩健，但真正的巔峰期始於1997年轉戰舊金山巨人隊；他與邦茲打造巨人自Willie Mays、Willie McCovey後最具威脅性的強力組合。1997至2002年期間，他繳出.297打擊率、.903OPS，連續6年破百打點，並奪下2000年國聯MVP，證明其攻擊價值不僅僅依賴強打隊友而存在。

肯特職涯共入選5次全明星賽、拿下4座銀棒獎，且在踏入30多歲後仍持續維持高檔輸出；在季後賽中，他於49場比賽中擊出9支全壘打，繳出.840 OPS，是球隊在十月戰場的重要火力來源。