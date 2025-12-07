川普怒了！喊話MLB「立刻」讓克萊門斯進名人堂：禁藥指控從未證實

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度公開支持「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）入選美國棒球名人堂，強調這位7屆賽揚獎得主從未被證實使用禁藥，並呼籲名人堂委員會與MLB官方「立即」讓他進入Cooperstown。

川普公開背書：指控僅是「謠言與臆測」



在最新一批名人堂入選名單公布前夕，川普於Truth Social發文表示，克萊門斯之所以尚未入選，完全是受到不實指控的影響，川普在貼文中寫道：「他之所以不在名人堂的唯一原因，就是那些未被證實的謠言與臆測；『火箭』這個綽號，是他在生涯非常早期便因為火球而贏得的，在那些錯誤指控出現之前，他就是如此具統治力。我真心希望委員會能運用其卓越的判斷力，並希望棒球專員能有力量、智慧與權力做正確的事，立刻把克萊門斯放進棒球名人堂。」

川普強調，這些指控多年來始終未被證實，克萊門斯應獲得正式的歷史定位。

克萊門斯回應：感謝支持 反擊批評者「假新聞很多」



克萊門斯先前曾多次感謝川普為其名人堂資格發聲，他在今年8月於社群平台X（原Twitter）回應川普的聲援時寫道，「感謝這份支持！DT比任何人都更了解那些外界假新聞，每個人都有自己的議程；我打球是為了改變我家族世代的生活方向，也是為了贏！」

2008年禁藥調查曾轟動全美 克萊門斯最終獲判無罪

克萊門斯生涯締造7座賽揚獎紀錄，並於1999、2000年協助紐約洋基完成世界大賽二連霸；然而，他在2007年重返洋基後的隔年，捲入MLB類固醇時代相關的聯邦調查。

他於國會作證，堅稱從未使用提升表現藥物（PEDs），最終被判無罪，免除「對國會說謊」的刑事指控。

克萊門斯與邦茲（Barry Bonds）等球星皆被列入2007年的《米契爾報告》，該報告由前參議員米契爾（George Mitchell）主導，針對人類生長激素及類固醇使用展開數月調查；邦茲同樣在類固醇調查中避免刑事責任，並堅稱自己從未「明知」使用禁藥。

名人堂門票剩「委員會審查」途徑 克萊門斯需75%得票才得正名



由於克萊門斯的BBWAA（棒球記者協會）常規投票資格已於2022年用盡（該年僅獲65%得票，距離入選門檻75%仍差一段距離），他現已轉由「現代棒球時代球員委員會」審查。

該委員會專門負責重新審視已失去記者投票資格的退休球員，其評選結果常被視為「為時代受爭議球員平反的最後希望」；目前MLB專員辦公室與白宮尚未針對川普的發言回應媒體詢問。