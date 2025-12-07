運動雲

>

川普怒了！喊話MLB「立刻」讓克萊門斯進名人堂：禁藥指控從未證實

▲▼ 美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度公開支持「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）入選美國棒球名人堂，強調這位7屆賽揚獎得主從未被證實使用禁藥，並呼籲名人堂委員會與MLB官方「立即」讓他進入Cooperstown。

川普公開背書：指控僅是「謠言與臆測」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在最新一批名人堂入選名單公布前夕，川普於Truth Social發文表示，克萊門斯之所以尚未入選，完全是受到不實指控的影響，川普在貼文中寫道：「他之所以不在名人堂的唯一原因，就是那些未被證實的謠言與臆測；『火箭』這個綽號，是他在生涯非常早期便因為火球而贏得的，在那些錯誤指控出現之前，他就是如此具統治力。我真心希望委員會能運用其卓越的判斷力，並希望棒球專員能有力量、智慧與權力做正確的事，立刻把克萊門斯放進棒球名人堂。」

川普強調，這些指控多年來始終未被證實，克萊門斯應獲得正式的歷史定位。

克萊門斯回應：感謝支持　反擊批評者「假新聞很多」

克萊門斯先前曾多次感謝川普為其名人堂資格發聲，他在今年8月於社群平台X（原Twitter）回應川普的聲援時寫道，「感謝這份支持！DT比任何人都更了解那些外界假新聞，每個人都有自己的議程；我打球是為了改變我家族世代的生活方向，也是為了贏！」

2008年禁藥調查曾轟動全美　克萊門斯最終獲判無罪

克萊門斯生涯締造7座賽揚獎紀錄，並於1999、2000年協助紐約洋基完成世界大賽二連霸；然而，他在2007年重返洋基後的隔年，捲入MLB類固醇時代相關的聯邦調查。

他於國會作證，堅稱從未使用提升表現藥物（PEDs），最終被判無罪，免除「對國會說謊」的刑事指控。

克萊門斯與邦茲（Barry Bonds）等球星皆被列入2007年的《米契爾報告》，該報告由前參議員米契爾（George Mitchell）主導，針對人類生長激素及類固醇使用展開數月調查；邦茲同樣在類固醇調查中避免刑事責任，並堅稱自己從未「明知」使用禁藥。

名人堂門票剩「委員會審查」途徑　克萊門斯需75%得票才得正名

由於克萊門斯的BBWAA（棒球記者協會）常規投票資格已於2022年用盡（該年僅獲65%得票，距離入選門檻75%仍差一段距離），他現已轉由「現代棒球時代球員委員會」審查。

該委員會專門負責重新審視已失去記者投票資格的退休球員，其評選結果常被視為「為時代受爭議球員平反的最後希望」；目前MLB專員辦公室與白宮尚未針對川普的發言回應媒體詢問。

關鍵字： MLB川普

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼　被送到公鹿或馬刺？

勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼　被送到公鹿或馬刺？

軟銀正式簽下徐若熙預計公布時間點揭曉！　18歲古巴新星也到手

軟銀正式簽下徐若熙預計公布時間點揭曉！　18歲古巴新星也到手

鄭宗哲親眼見識賽揚級火球　曝史金恩茲10%理論：每天滿頭大汗

鄭宗哲親眼見識賽揚級火球　曝史金恩茲10%理論：每天滿頭大汗

37歲國王大將桑尼確定報銷！遭逢韌帶重傷　心碎發文曝噩耗

37歲國王大將桑尼確定報銷！遭逢韌帶重傷　心碎發文曝噩耗

川普怒了！喊話MLB「立刻」讓克萊門斯進名人堂：禁藥指控從未證實

川普怒了！喊話MLB「立刻」讓克萊門斯進名人堂：禁藥指控從未證實

下放回3A！鄭宗哲靠冥想找回「腎上腺素」　明年目標開季大聯盟

下放回3A！鄭宗哲靠冥想找回「腎上腺素」　明年目標開季大聯盟

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

捨貝林傑搶塔克？美媒預測洋基補強焦點轉移　10年長約引發話題

捨貝林傑搶塔克？美媒預測洋基補強焦點轉移　10年長約引發話題

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

張士綸、陳思仲開轟仍無力挽回　冬盟冠軍戰成「日本內戰」

張士綸、陳思仲開轟仍無力挽回　冬盟冠軍戰成「日本內戰」

AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好

熱門新聞

勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼　被送到公鹿或馬刺？

軟銀正式簽下徐若熙預計公布時間點揭曉！　18歲古巴新星也到手

鄭宗哲親眼見識賽揚級火球　曝史金恩茲10%理論：每天滿頭大汗

37歲國王大將桑尼確定報銷！遭逢韌帶重傷　心碎發文曝噩耗

川普怒了！喊話MLB「立刻」讓克萊門斯進名人堂：禁藥指控從未證實

下放回3A！鄭宗哲靠冥想找回「腎上腺素」　明年目標開季大聯盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼

2軟銀簽下徐若熙預計公布時點揭曉

3鄭宗哲親眼見識史金恩茲賽揚級火球

4國王大將桑尼確定報銷！韌帶重傷

5川普喊話MLB讓克萊門斯進名人堂

最新新聞

1雲豹力退夢想家豪取4連勝

2川普喊話MLB讓克萊門斯進名人堂

3雲豹限量女孩寫真小卡兩日100組完售

4勇士爆冷退騎士　柯爾狂讚斯賓塞

5台灣山林逆轉退海洋奪冬盟季軍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

【遇到天使粉絲】結帳意外發現客人也是GD粉！還豪邁說可以幫搶票

周渝民起鬨！言承旭超活潑　阿信聽到生日歌：很尷尬

范瑋琪正面看待《歌手》翻車　反擊酸民「可以不要聽」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366