勇士少3核心爆冷退騎士　柯爾狂讚斯賓塞：他是那個motherf--ker

"He's just a guy you want on your team."



Steve Kerr on Pat Spencer’s impact after he posted a career-high 19 points in his first NBA start in Golden State's win. pic.twitter.com/CXMzn6nrpn — NBA (@NBA) December 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

缺少3大核心柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）和巴特勒（Jimmy Butler）的勇士，今（7）日作客克里夫蘭，打出本季最振奮的一戰，靠著29歲「奇兵」斯賓塞（Pat Spencer ）攻下生涯新高19分、7助攻，以 99比94驚奇取勝，這位前袋棍球巨星、雙向合約後衛瞬間成了話題主角。

勇士此戰排出本季第12套先發組合，陣容看似拼湊，卻在進攻與輪換上意外順暢。斯賓塞首度在NBA先發，就打出宛如「林來瘋預告片」的代表作，全場12投7中砍下生涯新高19分，外帶7助攻、4籃板，只失誤1次。總教練柯爾（Steve Kerr）盛讚，「他投籃進步太多了！他永遠不會變成Steph，但現在他是外線威脅，這就夠了。」

更讓現場媒體爆笑的是，柯爾引用斯賓塞前一天的霸氣自我介紹，再度稱讚愛徒，「還有一件事，他的教練現在知道——Pat就是那個motherf--ker！」意指他是個狠角色。

▲斯賓塞首度先發即砍生涯新高19分，成為勇士爆冷英雄。（圖／達志影像／美聯社）

斯賓塞在決勝節展現王牌氣場，單節灌進12分，頂住騎士追到僅剩2分的壓力。終場前4.3秒，他站上罰球線，先命中一球，還向觀眾揮手道別，第二罰也穩穩投入，鎖定了勝利。

他謙虛地說，「這是集體努力。我們今天只有10個人，而且大多都很年輕。而他們（騎士）是背靠背第2戰。我們知道只要打出節奏、跑起來，就能找到對我們有利的投籃機會。」

勇士全員皆有貢獻，希爾德（Buddy Hield）13分、7籃板；波斯特（Quinten Post）12分、9籃板、3火鍋，與全明星長人莫布里（Evan Mobley）打得有來有往。桑托斯（Gui Santos）替補拿14分，還在最後11.3秒命中兩罰；波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則在低潮中回神，21分鐘進帳10分。

▲柯爾賽後大讚斯賓塞投籃進步很多，已成外線威脅。（圖／達志影像／美聯社）

團隊防守也令人驚艷，把騎士命中率限制在35%、三分更是只有24%，米歇爾（Donovan Mitchell）、賈蘭德（Darius Garland）與莫布里3人合計 60 投 25 中。柯爾點出，這場比賽最滿意的是球隊「完全連在一起」，成功封鎖騎士最擅長的快攻。

在傷兵潮中掙扎多時的勇士，終於靠著角色球員的團結拚戰止住連敗，斯賓塞的高能量更是讓全隊士氣全面升溫。「我們現在每一勝都要抓住。」他說，「休息室氣氛很好，我們今天拚盡全力。我們正努力撐過這段傷兵潮……能這樣贏球真的很興奮。」