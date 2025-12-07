運動雲

台鋼狀元韋宏亮9局控球大崩盤　台灣山林逆轉退海洋奪冬盟季軍

▲台灣山林逆轉退海洋奪冬盟季軍。（圖／中華職棒提供）

▲台灣山林逆轉退海洋奪冬盟季軍。（圖／中華職棒提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

亞洲冬季棒球聯盟今（7日）中午在嘉義棒球場舉行季軍戰，由臺灣山林對決臺灣海洋上演內戰；山林在前8局受制對方，6局下更遭海洋一口氣攻下4分逆轉，但山林在9局上展現驚人韌性，靠著連續保送與犧牲打攻下4分大局，最終5比4完成戲劇性逆轉，搶下本屆冬盟季軍。

山林前兩局雖頻頻敲安，但未能突破海洋先發邱立????的封鎖；直到3局上張仁瑋敲出二壘安打並盜上三壘後，靠著陳思仲的滾地球送回本壘，山林1比0率先得分。

山林先發盧孟揚比賽前段表現穩定，前5局未失分，但6局下控球突然出現亂流，海洋以顏采丞、張皓崴與陳愷佑3次保送攻占滿壘，迫使山林換投余謙；然而余謙上場後仍遭林莛淯敲出關鍵安打，攻下2分反超為2比1。

王念好遭三振後，高捷補上安打再送回2分，海洋單局灌進4分，取得4比1領先。

8局上山林展開反攻，靠著林吳晉瑋保送、劉俊緯安打，以及何品室融適時安打打回1分，把比數追成2比4，讓比賽保有懸念。

比賽高潮出現在9局上，海洋「台鋼狀元」韋宏亮登板控球大走鐘，被張士綸敲二壘安打後連投3次保送，山林兵不血刃擠回1分追到3比4。

海洋緊急換上林原裕，但林吳晉瑋擊出滾地球，雖遭刺殺仍帶有1分打點，雙方戰成4比4平手；最後劉俊緯擊出關鍵高飛犧牲打，三壘跑者跑回本壘，山林在9局上攻下4分大局，反以5比4超前。

9局下山林盧冠宇接手，3上3下成功關門，讓海洋無力反撲；山林最終5比4擊敗海洋，奪下本屆冬盟季軍；後援0.1局17球只有5顆好球的韋宏亮吞下敗投。

▲台灣山林逆轉退海洋奪冬盟季軍。（圖／中華職棒提供）

▲台灣山林逆轉退海洋奪冬盟季軍。（圖／中華職棒提供）

▲台灣山林逆轉退海洋奪冬盟季軍。（圖／中華職棒提供）

