37歲國王大將桑尼確定報銷！遭逢韌帶重傷　心碎發文曝噩耗

記者游郁香／綜合報導

新北國王昨（6）日在主場迎戰東超賽事，首節就遭逢重擊，主戰洋將桑尼（Sani Sakakini）於一次進攻時左膝劇烈扭轉，痛苦倒地後被緊急以擔架抬離球場。這位本季扛起國王火力的37歲老將，今日親自透過社群平台證實自己遭逢前十字韌帶重傷，本季提前報銷。

國王昨日首度啟用新洋將杰倫，不幸意外卻在首節就降臨。桑尼進攻時左膝發生不自然扭轉，當下便痛得無法起身，經初步評估後，他被抬上擔架緊急退場。這位37歲老將今日親自發文透露噩耗，「球季在我還沒準備好時就結束了。前十字韌帶傷勢把我擊倒了，但它奪不走我是誰。」

▲國王洪志善、桑尼、李愷諺，夢想家蔣淯安、簡浩。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王洋將桑尼確定報銷。（圖／TPBL職籃提供）

他坦言，最痛的不是傷勢，而是眼睜睜看著自己努力的一切瞬間崩塌，「我當時正打出可能是我生涯最好的籃球，這次受傷不只傷了我的膝蓋，也打碎了我心裡的一部分。」

儘管深受打擊，桑尼仍在文末向球迷喊話，「我會重建自己，會更強、更好地回到球場，很快再見。」

國王球團隨後也發表聲明，確認桑尼的傷勢為左膝十字韌帶撕裂，承諾將全力協助他後續醫療與復健資源。

桑尼是國王本季的絕對核心，繳出場均24.6分、10.6籃板、2.6助攻，每場上陣超過39分鐘，是陣中最穩定的火力來源，他的報銷無疑對國王戰力造成巨大衝擊。

