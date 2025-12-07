難以忘懷！　海盜王牌斯金斯登福特號、馬漢號致敬真英雄

▲海盜王牌斯金斯登福特號、馬漢號致敬真英雄。（圖／取自大聯盟官網）



記者胡冠辰／綜合報導

2025年對匹茲堡海盜王牌斯金斯（Paul Skenes）而言，是寫下多項里程碑的一年，生涯首座塞揚獎、首次單季200次三振；如今，他生涯也首次參與USO（美軍慰勞組織）巡迴之旅。

斯金斯與其女友、體操名將丹恩（Livvy Dunne）近期受邀登上美國海軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）與「馬漢號」（USS Mahan），在海上與超過1300名水手互動；兩人深入艦上任務核心區域與生活空間，與艦隊領導層會面，並與水手同桌用餐，展開全方位軍艦生活體驗。

在巡迴期間，斯金斯簽名、合照並與官兵們交談，向他們的奉獻表達敬意；斯金斯在聲明中表示：「我感到無比榮幸與感激能夠參訪福特號與馬漢號上的軍中男女，能夠參觀軍艦、看到艦上無與倫比的設施與設備，是無可比擬的體驗，最重要的是，有機會與這麼多勇敢、為保護我們而付出良多的真實英雄見面並相處，這真令人難以忘懷、格外特別，我們永遠無法充分表達對他們所做一切的感謝。」

斯金斯不只在球場上表現亮眼，更以實際行動回饋軍警群體；他在賽季開打前就承諾，每投出一次三振便捐出100美元給「辛尼茲基金會」（Gary Sinise Foundation）；最終他以216次三振創下球團右投紀錄，也超越自己設定的10萬美元募款目標。

其餘善款更於去年9月實際投入地方救災能量，基金會與Grainger聯手向4個匹茲堡消防部門捐贈總額超過10萬美元的救援設備補助；也因此，他在上季成為海盜隊的「克萊門特獎」提名人，肯定他在場外長期投入的公益付出。

USO副總裁華奎斯特（Jennifer Wahlquist）指出，斯金斯與女友的到訪完美詮釋USO的使命：「這樣的機會正是USO的核心精神，將像保羅與莉薇這樣的人才帶到軍人所在之處，並向他們傳達一份感激之情；這次在海上軍艦上的USO巡迴，不僅讓水手們有機會與這些特別來賓見面，也提醒他們家鄉仍有許多人感謝他們的奉獻並關心著他們。」