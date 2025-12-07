運動雲

>

難以忘懷！　海盜王牌斯金斯登福特號、馬漢號致敬真英雄

▲海盜王牌斯金斯登福特號、馬漢號致敬真英雄。（圖／取自大聯盟官網）

▲海盜王牌斯金斯登福特號、馬漢號致敬真英雄。（圖／取自大聯盟官網）

記者胡冠辰／綜合報導

2025年對匹茲堡海盜王牌斯金斯（Paul Skenes）而言，是寫下多項里程碑的一年，生涯首座塞揚獎、首次單季200次三振；如今，他生涯也首次參與USO（美軍慰勞組織）巡迴之旅。

斯金斯與其女友、體操名將丹恩（Livvy Dunne）近期受邀登上美國海軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）與「馬漢號」（USS Mahan），在海上與超過1300名水手互動；兩人深入艦上任務核心區域與生活空間，與艦隊領導層會面，並與水手同桌用餐，展開全方位軍艦生活體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在巡迴期間，斯金斯簽名、合照並與官兵們交談，向他們的奉獻表達敬意；斯金斯在聲明中表示：「我感到無比榮幸與感激能夠參訪福特號與馬漢號上的軍中男女，能夠參觀軍艦、看到艦上無與倫比的設施與設備，是無可比擬的體驗，最重要的是，有機會與這麼多勇敢、為保護我們而付出良多的真實英雄見面並相處，這真令人難以忘懷、格外特別，我們永遠無法充分表達對他們所做一切的感謝。」

斯金斯不只在球場上表現亮眼，更以實際行動回饋軍警群體；他在賽季開打前就承諾，每投出一次三振便捐出100美元給「辛尼茲基金會」（Gary Sinise Foundation）；最終他以216次三振創下球團右投紀錄，也超越自己設定的10萬美元募款目標。

其餘善款更於去年9月實際投入地方救災能量，基金會與Grainger聯手向4個匹茲堡消防部門捐贈總額超過10萬美元的救援設備補助；也因此，他在上季成為海盜隊的「克萊門特獎」提名人，肯定他在場外長期投入的公益付出。

USO副總裁華奎斯特（Jennifer Wahlquist）指出，斯金斯與女友的到訪完美詮釋USO的使命：「這樣的機會正是USO的核心精神，將像保羅與莉薇這樣的人才帶到軍人所在之處，並向他們傳達一份感激之情；這次在海上軍艦上的USO巡迴，不僅讓水手們有機會與這些特別來賓見面，也提醒他們家鄉仍有許多人感謝他們的奉獻並關心著他們。」

關鍵字： 匹茲堡海盜MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

軟銀正式簽下徐若熙預計公布時間點揭曉！　18歲古巴新星也到手

軟銀正式簽下徐若熙預計公布時間點揭曉！　18歲古巴新星也到手

鄭宗哲親眼見識賽揚級火球　曝史金恩茲10%理論：每天滿頭大汗

鄭宗哲親眼見識賽揚級火球　曝史金恩茲10%理論：每天滿頭大汗

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

下放回3A！鄭宗哲靠冥想找回「腎上腺素」　明年目標開季大聯盟

下放回3A！鄭宗哲靠冥想找回「腎上腺素」　明年目標開季大聯盟

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

張士綸、陳思仲開轟仍無力挽回　冬盟冠軍戰成「日本內戰」

張士綸、陳思仲開轟仍無力挽回　冬盟冠軍戰成「日本內戰」

捨貝林傑搶塔克？美媒預測洋基補強焦點轉移　10年長約引發話題

捨貝林傑搶塔克？美媒預測洋基補強焦點轉移　10年長約引發話題

亞洲帕拉青年運動會代表團啟航　運動部長李洋親送機

亞洲帕拉青年運動會代表團啟航　運動部長李洋親送機

勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼　被送到公鹿或馬刺？

勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼　被送到公鹿或馬刺？

水手出手了！送出兩新秀換國民終結者潛力股　福特成最大籌碼

水手出手了！送出兩新秀換國民終結者潛力股　福特成最大籌碼

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

熱門新聞

軟銀正式簽下徐若熙預計公布時間點揭曉！　18歲古巴新星也到手

鄭宗哲親眼見識賽揚級火球　曝史金恩茲10%理論：每天滿頭大汗

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

下放回3A！鄭宗哲靠冥想找回「腎上腺素」　明年目標開季大聯盟

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

張士綸、陳思仲開轟仍無力挽回　冬盟冠軍戰成「日本內戰」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1軟銀簽下徐若熙預計公布時點揭曉

2鄭宗哲親眼見識史金恩茲賽揚級火球

3桑尼膝傷送醫　隊友爆扣後比31號力挺

4鄭宗哲3A靠冥想　明年目標大聯盟

5史上第2　SGA連95場得分破20分大關

最新新聞

1斯金斯登福特號、馬漢號致敬真英雄

2勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼

3唐西奇喜迎二女兒誕生！道奇也來祝賀

4軟銀簽下徐若熙預計公布時點揭曉

5洛磯伯納貝爾拒3A指派

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

【遇到天使粉絲】結帳意外發現客人也是GD粉！還豪邁說可以幫搶票

周渝民起鬨！言承旭超活潑　阿信聽到生日歌：很尷尬

范瑋琪正面看待《歌手》翻車　反擊酸民「可以不要聽」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366