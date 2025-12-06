運動雲

>

高中鋁聯高一陳仕鴻拆彈成功　普門提前扣倒重返四強

▲地主希望普門重返4強、陳仕鴻即刻救援拆彈。（圖／學生棒聯提供）

▲陳仕鴻即刻救援拆彈。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

普門中學今（6日）在高中鋁棒聯賽8強賽首局就灌下 6 分大局，提前 5 局以 8 比 1 擊敗大理高中，繼 112 學年度後再度挺進 4 強，也是本屆 4 強中唯一的地主高雄球隊。

普門打線首局全面甦醒，簡紹翔、江陳廷偉、江金澄、李鈺、葉書維、林敏慶連敲 6 支安打，大理高中緊急換投仍難止血，普門再以高飛犧牲打添分，單局攻下 6 分。大理在 2 局上利用失誤打破鴨蛋，但 2 局下江金澄適時安打再送回 1 分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽在 4 局出現轉折，大理攻佔滿壘形成大局危機，普門緊急換上高一投手陳仕鴻，他冷靜連抓兩出局，成功拆彈。4 局下普門靠簡紹翔補上一支安打，再拿保險分，最終在 5 局提前結束比賽。

普門總教練石弘傑表示，原先安排由先發彭家樂扛下重要一戰，無奈控球不穩，只能提早交棒給陳仕鴻。「他很有自信，不會怯場，控球準、變化球也能投進去，就是身材還太瘦，65 公斤要再增強。」

陳仕鴻後援 1.2 局無安打、無失分，沒有保送並送出 1K，成為致勝關鍵。他說：「上場很亢奮，不會怕，把壘上當成沒人，專注打者就好。」國中最快球速就已達 137 公里，他表示高中打者積極攻擊，投球更要瞄準邊角。教練希望他能增重到 70 公斤，他則以郭泓志為偶像，欣賞他的霸氣。

晉級 4 強後，普門明天將強碰衛冕軍穀保家商。石弘傑強調：「所有投手都要準備，步步為營，全力搶勝。」今日賽後 4 強名單出爐，分別為普門中學、穀保家商、平鎮高中、北科附工，其中桃園球隊就佔了兩席。

▲地主希望普門重返4強、陳仕鴻即刻救援拆彈。（圖／學生棒聯提供）

▲地主希望普門重返4強。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 普門中學高中鋁棒陳仕鴻大理高中4強賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

亞洲帕拉青年運動會代表團啟航　運動部長李洋親送機

亞洲帕拉青年運動會代表團啟航　運動部長李洋親送機

張士綸、陳思仲開轟仍無力挽回　冬盟冠軍戰成「日本內戰」

張士綸、陳思仲開轟仍無力挽回　冬盟冠軍戰成「日本內戰」

高中鋁聯高一陳仕鴻拆彈成功　普門提前扣倒重返四強

高中鋁聯高一陳仕鴻拆彈成功　普門提前扣倒重返四強

雷蒙恩砍本季新高22分無用　特攻靠阿巴西帶傷拚出21分終止4連敗

雷蒙恩砍本季新高22分無用　特攻靠阿巴西帶傷拚出21分終止4連敗

張育成化身總領袖親授球技！悍動希望訓練營升級3大課程　80名小將滿載而歸

張育成化身總領袖親授球技！悍動希望訓練營升級3大課程　80名小將滿載而歸

驚悚！國王大將桑尼重傷倒地　左膝重傷擔架抬送出場

驚悚！國王大將桑尼重傷倒地　左膝重傷擔架抬送出場

遭快艇拋棄「送回家」　控衛之神保羅首度發聲：還心有餘悸

遭快艇拋棄「送回家」　控衛之神保羅首度發聲：還心有餘悸

被紅襪DFA不到一天！　大都會火速撿走克里斯威爾補強投手陣容

被紅襪DFA不到一天！　大都會火速撿走克里斯威爾補強投手陣容

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

熱門新聞

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

亞洲帕拉青年運動會代表團啟航　運動部長李洋親送機

張士綸、陳思仲開轟仍無力挽回　冬盟冠軍戰成「日本內戰」

高中鋁聯高一陳仕鴻拆彈成功　普門提前扣倒重返四強

雷蒙恩砍本季新高22分無用　特攻靠阿巴西帶傷拚出21分終止4連敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史上第2　SGA連95場得分破20分大關

2桑尼膝傷送醫　隊友爆扣後比31號力挺

3亞帕青代表團啟程　李洋親送機

4冬盟冠軍戰成「日本內戰」

5陳仕鴻拆彈成功　普門重返四強

最新新聞

1亞帕青代表團啟程　李洋親送機

2史上第2　SGA連95場得分破20分大關

3陳仕鴻拆彈成功　普門重返四強

4冬盟冠軍戰成「日本內戰」

5阿巴西帶傷轟21分　特攻終止4連敗

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

范瑋琪正面看待《歌手》翻車　反擊酸民「可以不要聽」

【遇到天使粉絲】結帳意外發現客人也是GD粉！還豪邁說可以幫搶票

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366