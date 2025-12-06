高中鋁聯高一陳仕鴻拆彈成功　普門提前扣倒重返四強

▲陳仕鴻即刻救援拆彈。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

普門中學今（6日）在高中鋁棒聯賽8強賽首局就灌下 6 分大局，提前 5 局以 8 比 1 擊敗大理高中，繼 112 學年度後再度挺進 4 強，也是本屆 4 強中唯一的地主高雄球隊。

普門打線首局全面甦醒，簡紹翔、江陳廷偉、江金澄、李鈺、葉書維、林敏慶連敲 6 支安打，大理高中緊急換投仍難止血，普門再以高飛犧牲打添分，單局攻下 6 分。大理在 2 局上利用失誤打破鴨蛋，但 2 局下江金澄適時安打再送回 1 分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽在 4 局出現轉折，大理攻佔滿壘形成大局危機，普門緊急換上高一投手陳仕鴻，他冷靜連抓兩出局，成功拆彈。4 局下普門靠簡紹翔補上一支安打，再拿保險分，最終在 5 局提前結束比賽。

普門總教練石弘傑表示，原先安排由先發彭家樂扛下重要一戰，無奈控球不穩，只能提早交棒給陳仕鴻。「他很有自信，不會怯場，控球準、變化球也能投進去，就是身材還太瘦，65 公斤要再增強。」

陳仕鴻後援 1.2 局無安打、無失分，沒有保送並送出 1K，成為致勝關鍵。他說：「上場很亢奮，不會怕，把壘上當成沒人，專注打者就好。」國中最快球速就已達 137 公里，他表示高中打者積極攻擊，投球更要瞄準邊角。教練希望他能增重到 70 公斤，他則以郭泓志為偶像，欣賞他的霸氣。

晉級 4 強後，普門明天將強碰衛冕軍穀保家商。石弘傑強調：「所有投手都要準備，步步為營，全力搶勝。」今日賽後 4 強名單出爐，分別為普門中學、穀保家商、平鎮高中、北科附工，其中桃園球隊就佔了兩席。

▲地主希望普門重返4強。（圖／學生棒聯提供）