張士綸、陳思仲開轟仍無力挽回　冬盟冠軍戰成「日本內戰」

▲冬盟台灣山林對日本社會人。（圖／中職提供）

▲冬盟台灣山林對日本社會人。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

亞洲冬季棒球聯盟 6 日進行季後賽，午場台灣海洋以2比5不敵日職聯隊，晚場日本社會人則以7比5逆轉擊敗台灣山林。最終冠軍戰組合形成「日本內戰」，由日本社會人與日職聯隊爭奪冠軍。

台灣海洋面對日職聯隊，1局下李欣穎就遭庄子雄大敲出陽春砲；2局上王念好擊出2分打點安打反超比數。不過6局下日職聯隊展開一輪猛攻，自陽柏翔保送開啟攻勢，接著連續兩次短打推進，吉野創士也選到保送。鄭副豪接替陳宇宏登板後，山中稜真擊出滾地球帶有1分打點，青野拓海安打、佐藤太陽三壘安打追加火力，單局灌進4分奠定勝基，最終台灣海洋以3分差落敗。

台灣山林在6局結束時以0比1落後日本社會人，7 局上靠張士綸擊出2分砲反超。不過 7 局下日本社會人展開反撲，下山悠介觸身球上壘，外山優希代打安打建功，與浪川広之連線敲安。台灣山林換上陳英睿後，先投出保送，又陸續被相羽寛太、三野原愛望擊出安打，單局失掉 5 分形成致命傷。

山林隊在8局上由陳思仲轟出 3 分砲追到5比6，但8局下日本社會人靠印出太一的高飛犧牲打再添保險分。最終日本社會人以7比5逆轉擊敗台灣山林，台灣兩隊都無緣冠軍戰，只能爭季軍。

關鍵字： 標籤:冬季棒球台灣隊日本社會人季後賽逆轉勝

