古林睿煬與新庄監督竟靠IG交流　旅日首年最難忘開幕戰「整個炸掉」

▲▼ 古林睿煬 。（圖／截自X）

▲ 新庄剛志與古林睿煬 。（圖／截自X）

記者王真魚／新北報導

結束旅日第一年球季，古林睿煬坦言「學到很多」，他開玩笑稱，開幕戰雖然「整個炸裂」，卻也成為他快速調整的重要轉折。他也分享與監督新庄剛志（BIGBOSS）之間特別的互動方式，直呼：「他傳IG訊息給我的次數，比跟我講話還多。」

古林睿煬今年加入日本火腿，5月11日對樂天一役，以9局98球、2安打完封，達成100球以內完封的「馬達克斯（Maddux）」。本季共出賽7場，留下2勝2敗、防禦率3.62的成績。

旅日首個球季，古林睿煬曾遇到兩次受傷情形，他也相當自責無法為球隊穩定貢獻。回顧今年，他對開幕戰印象最深，「因為是第一場，其實很期待，結果整個炸掉。」但他也感謝那場比賽，「這讓我很快調整、找出問題，去面對往後的比賽。」

古林睿煬也分享與新庄監督有趣互動，他笑說，外界看到的新庄剛志，常是在鏡頭前開朗、搞怪的一面，但實際接觸後，感受到的是截然不同的「另一個監督」。他形容，「大家看到的可能就是他滿開心、瘋瘋癲癲那樣，可是他私底下其實是一個非常認真、又很嚴肅的總教練，而且很有神秘感。」

更特別的是，兩人雖然真正面對面對話不多，IG私訊卻滿頻繁，「他傳 IG 訊息給我的次數，可能比實際跟我講話還多，哈哈！」古林進一步指出，新庄多半會在他先發結束後傳訊息，不論好壞都會給予回饋，「投不好的時候，他會說『這就是一個好投手需要去經歷的階段』，就是一直鼓勵我；投得好的時候，他也很不吝嗇讚美，會跟我說『你很棒』之類的。」

訊息也是自己親自答覆嗎？古林不好意思地笑說，「現在翻譯很方便，還是會請翻譯幫忙啦，萬一回了一個不是敬語的東西怎麼辦。」

為了更加融入球隊，古林睿煬球季期間都會抽空上線上日文課程，加強溝通能力，目前幾乎都能聽得懂日常對話，「場上的溝通，尤其跟捕手的配球、戰術，我覺得基本上沒什麼狀況。但如果是要閒聊，恩......還是要再努力一下。」

