好猛！一哥康寧漢決勝期飆分秀　活塞近17戰狂取15勝

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季NBA東區最大黑馬驚奇，首推底特律活塞，「汽車城」大軍2日在對上亞特蘭大老鷹之戰，又靠著球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）決勝期連拿關鍵4分，率隊以99比98驚險奪勝，活塞近17戰狂取15勝，狀態相當火燙。

活塞今日主場迎戰老鷹，雙方戰況一路呈現拉鋸膠著，地主活塞3節打完僅以6分領先老鷹。

但末節老鷹展開反撲，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）加上主戰前鋒強森（Jalen Johnson）、大鎖丹尼爾斯（Dyson Daniels）攜手領軍追分，老鷹一度逆轉超前比分。

但活塞康寧漢展現一哥價值，終場前52.5秒先是18呎跳投破網，隨後又在剩下17秒時強勢上籃得手，幫助活塞以4分超前，即便老鷹亞歷山大-華克臨去秋波投進三分球，但最終活塞仍在康寧漢帶領下，以1分驚險捍衛主場勝利。

活塞此戰以「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）拿下21分、11籃板最佳，康寧漢18分、8籃板、8助攻、6抄截、3阻攻。

至於老鷹此戰則有3人得分突破20分大關，強森砍下29分、13籃板、7助攻，亞歷山大-華克26分，奧康古（Onyeka Okongwu）20分、6籃板、4助攻、3阻攻。

活塞贏球後，近17戰狂取15勝，目前17勝4敗戰績高居東區龍頭，至於老鷹雖然輸球，但13勝9敗仍與克里夫蘭騎士並列東區第6位。

▲活塞康寧漢決勝期連續關鍵得分，幫助球隊拿下近17戰內第15勝。（圖／達志影像／美聯社）