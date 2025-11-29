徐若熙旅日年薪暴漲20倍！480萬晉升「億元男」

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

台灣火球右投徐若熙旅日確定。日本多家媒體28日指出，他已決定加盟日本職棒福岡軟銀鷹，而這份合約最受矚目的，正是驚人的薪資跳躍；軟銀端出的「3年近15億日圓」（約合台幣3億元）大型合約，這也讓徐若熙的年薪正式站上 1億元台幣，與目前味全龍的年薪 480萬元相比，足足暴增超過20倍。

徐若熙於10月提出旅外申請後，隨即吸引道奇、日本火腿等日美多隊爭奪。報導指出，徐本人比起美職更想在日本發展，而軟銀在競爭過程中展現極高誠意。不僅在11月上旬安排他秘密赴福岡參觀球團設施，球團會長王貞治更親自接待會食，隨後城島健司CBO再度赴台，最終成功打動徐若熙。

今年月薪40萬、年薪480萬元的徐若熙，本季在味全投出19場、114局、120次三振、防禦率2.05的亮眼成績，已被視為中職最具宰制力的王牌。旅日前的最後一份年薪落在「未滿500萬」區間，如今卻一躍登上「年薪破億」的層級，薪資成長幅度幾近職棒罕見的「直線暴衝」。

以軟銀3年近15億日圓的規模換算，每年約可領取 1億台幣上下；若激勵獎金加上去，整體金額將超過3億元台幣，等同徐若熙旅日後月薪超過800萬台幣，薪水調漲幅度幾乎跳躍式成長。

軟銀近期面臨先發輪值重組壓力，有原航平未列保留名單、東浜巨行使國內FA，都使球隊迫切需要高品質先發。

日媒認為，徐若熙最快158公里的火球、成熟控球及復原後的穩定性，具備從明年球季起直接擠進軟銀先發輪值的能力，是球隊爭取三連霸與蟬聯日本一的重要補強。