親眼見識過鄧愷威球威！韓國教頭：他缺席WBC是非常大的好消息

▲鄧愷威 。（圖／舊金山巨人提供）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽預賽將於3月開打，韓國將剛拿下12強冠軍的中華隊視為頭號勁敵，日前鄧愷威宣布婉拒參賽，讓韓國總教練柳志炫受訪時直呼，「對我們來說真的是非常大的好消息。」

韓媒《體育朝鮮》以「『那名選手不參賽，對我們來說是極大的好消息』——國家隊利多！總教練親自認證」為題報導，內容提到韓國隊總教練柳志炫對台灣投手鄧愷威確定不打WBC一事直言「鬆了一口氣」，並形容他球路相當難纏。

柳志炫總教練透露，自己去年赴美出差時曾到現場觀看過鄧愷威登板，對其印象深刻。他表示：「鄧愷威不出賽，對我們來說真的是非常大的好消息。我在美國出差時看過他登板，基本上是一位非常沉著的投手，而且球路不會直直地來。無論是橫掃球（Sweeper）還是二縫線速球都非常出色，球的位移與變化幅度很大，尾勁也很強。不分左右打者，球都會往兩側大幅橫移。我當時就覺得他是一名非常、非常難對付的投手，現在得知他不會出賽，真的鬆了一口氣。」

不過，報導也指出，即使少了鄧愷威，台灣陣中仍有不少讓對手頭痛的投手戰力，包括效力日本火腿的古林睿煬、以及旅美亞利桑那體系的林昱珉等人，顯示他們依舊把台灣視為分組晉級路上的關鍵強敵。