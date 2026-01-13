從大谷對楚奧特到王彥程對盧施煥　韓媒預演台韓上演隊友對決

▲韓華鷹王彥程。（圖／截自Instagram hanwhaealge_soori）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）預賽將於 3 月開打，各國好手為國家隊而戰，勢必會出現如「大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）」般的隊友正面對決場景。韓媒也已開始想像台韓大戰，其中點名台灣投手王彥程，對決韓華鷹第四棒盧施煥的畫面。

韓媒《ManiaReport》以「『盧施煥 vs 王彥程』？韓華『亞洲外援』的『王女婿』入選台灣代表隊預備名單，是否將在對韓之戰刺出致命一刀」為題報導。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導先回顧 2023 年經典賽 9 局下兩出局，大谷翔平三振楚奧特的經典名場面，隨後開始想像經典賽台韓戰的可能發展。「而類似的場景，或許會在 3 月 8 日於東京巨蛋舉行的韓國對台灣之戰中再度上演。那可能是一場攸關 WBC 八強門票的關鍵戰役。9局下半，落後的韓國試圖反攻，打擊區站上的是盧施煥；投手丘上，則是王彥程。兩人同樣效力於韓華鷹隊。若這場對決由王彥程勝出，晉級的將是台灣；若盧施煥擊敗他，韓國就能拿下前往美國的門票。」

王彥程已被納入中華隊 43 人預備名單。前韓華王牌洋投龐塞（Cody Ponce），曾與王彥程在日職樂天金鷲共事，並給予對方高度評價。王彥程尚未在韓職正式登板，但若真在經典賽上演這樣的對決，勢必會成為台韓球迷津津樂道的話題。

不過，值得一提的是，另有韓媒《My Daily》以「柳賢振、文東柱 WBC 操過頭也不用擔心，韓華鷹喜歡 TWICE 的特級左腕來了！」為題報導，認為王彥程將在開季初期彌補投手戰力空缺，扮演相當重要的角色。

在此情況下推測，若王彥程順利進入經典賽中華隊30人正式名單，韓華球團也可能對他設定相當嚴格的投球限制，以避免過度疲勞，確保他能在韓職賽季中發揮最大效用，因此能否實現韓媒所想像的「韓華內戰」場景還很難說。