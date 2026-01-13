運動雲

貝林傑拒絕洋基5年、總值逾50億台幣報價　堅持尋求7年長約

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國全國性媒體《USA Today》名記者奈丁格爾（Bob Nightengale）於美國時間12日在個人X（前推特）發文指出，成為自由球員的洋基外野手貝林傑（Cody Bellinger）已拒絕球團提出的續約報價，雙方僵局仍在持續。

奈丁格爾寫道：「洋基與自由球員貝林傑之間的拉鋸仍在進行中，距離春訓開訓已不到一個月，這場對峙仍未結束。」 他也透露具體條件，「洋基提出的是一紙無後付條款、5年總值1億5500萬至1億6000萬美元（約新台幣50億至51億元。）的合約，但貝林傑希望至少簽下7年約。」

《紐約郵報》則指出，「合約年限的歧見依舊是棘手問題，雙方也正在評估其他替代方案。」 美媒《ClutchPoints》分析指出，「洋基肯定貝林傑的適性與價值，但不願承擔過高的長期風險；貝林傑則認為這可能是他生涯最後一次爭取頂級合約的機會，希望確保30歲之後仍能擁有穩定保障。」

貝林傑上季出賽152場，繳出打擊率2成72、29轟、98分打點、OPS .814的成績。 《ClutchPoints》評價，「他穿上條紋球衣後，迎來生涯最出色的賽季之一」，並認為他是洋基力拚自2009年以來再奪世界大賽冠軍的關鍵戰力。

洋基今個休賽季未在自由市場上大動作補強，若最終無法與貝林傑達成續約，無論是當地媒體或球迷，勢必將把矛頭指向總管凱許曼（Brian Cashman）領軍的管理層，批評聲浪恐全面引爆。

