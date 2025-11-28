運動雲

ESPN名記曝獨行俠「很可能」送走戴維斯　本人淡定回應

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲ESPN名記者爆料，獨行俠本季「很可能」送走戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

10屆全明星長人戴維斯（Anthony Davis）復出在即，但獨行俠本季戰績不振，是否會提前「拆隊」引發關注。《ESPN》 資深記者麥克馬洪（ Tim MacMahon ）近日更直言，交易戴維斯不只是選項，而是「很大可能性」；至於另一位還在養傷的冠軍控衛厄文（Kyrie Irving），達拉斯則無意交易他。

獨行俠開季持續低迷，球隊內部也考慮重新調整陣容，不論是補強戰力，或是著眼未來重建，戴維斯都是最能換回大量資產的球員。麥克馬洪指出，「交易 AD 本季是真的有可能，甚至我會說『很有可能』。」至於另一位球星厄文，他強調「目前完全不在交易討論內」。

面對滿天飛的交易傳聞，戴維斯本人似乎相當淡定。他透過《Dallas Morning News》直言，「拜託，你們把這搞得好像要上戰場一樣。這只是籃球，這些都是一部分……這不會影響我。我已經在交易傳聞裡很久了。」

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯淡定回應交易傳聞，「你們搞得像要上戰場一樣。」（圖／達志影像／美聯社）

戴維斯強調，他的責任是在場上做好自己的工作，「打球、帶領球隊，剩下的事情就順其自然。」身為曾多次經歷交易風波的老將，他清楚「這就是生意的一部分」。

對獨行俠而言，球團只會做對未來最好的決定。如果他們最終判定必須送走戴維斯，他們也不會猶豫。

