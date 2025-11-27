運動雲

>

力壓日韓！中華男籃世界盃資格賽戰力榜第5　林書緯被點名是亮點

▲中華男籃陳盈駿、盧峻翔、阿巴西、林書緯、林庭謙、圖齊。（圖／中華籃協提供）

▲林書緯此次以本土球員身份入選中華隊。（圖／中華籃協提供）

記者游郁香／綜合報導

2027年世界盃籃球亞洲區資格賽今（27）日正式開打，中華男籃明晚將於B組首戰強敵日本。雖然中華隊世界排名僅第67、在B組敬陪末座，但FIBA最新公佈的「戰力評比」，將台灣列為本次資格賽第5強，力壓第9的日本與第7的韓國。

中華隊與日本、韓國、中國同在B組，首輪採主客場制共6戰，需拿下小組前3名才能晉級第2輪。中華隊面對「宿敵」日本，被視為左右晉級難度的關鍵戰役。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼FIBA公佈世界盃籃球亞洲區資格賽戰力榜，中華隊高居第5。（圖／取自FIBA）

▲FIBA公佈世界盃籃球亞洲區資格賽戰力榜，中華隊高居第5。（圖／取自FIBA）

FIBA撰文指出，這4支東亞球隊在今年亞洲盃都闖進最終階段，中國一路挺進冠軍戰，以銀牌作收；韓國與台灣雙雙打進8強；日本則止步8強資格賽。

值得一提的是，本次世界盃亞洲區資格賽的官方戰力榜，中華隊高居第5，甚至排在日本與韓國之前，FIBA給出的理由是，儘管賀丹、賀博兄弟缺陣，台灣仍擁有隊長陳盈駿，以及其他帶領球隊闖進亞洲盃8強的核心球員，此次還有取得「本土球員」資格的林書緯助陣。

▲中華男籃陳盈駿、盧峻翔、阿巴西、林書緯、林庭謙、圖齊。（圖／中華籃協提供）

▲中華男籃隊長陳盈駿。（圖／中華籃協提供）

中華隊自1959年後就未再踏上男籃世界盃舞台，FIBA認為，這支正在經歷世代轉換的隊伍，渴望程度甚至超越傳統強權。FIBA也點名台灣的亮點——林書緯的加入，「林書緯多年來在本土聯賽的表現穩定出色，如今有望把他的影響力帶到FIBA舞台，將讓這支正在崛起的隊伍變得更具威脅。」

B組4隊情勢一覽

最被看好：中國
關鍵對決：日本 vs. 中華隊
黑馬：韓國
• 中國召回周琦、曾凡博等主力，雖然王俊杰因旅美缺陣，仍是整體實力最完整的隊伍。
• 日本由前NBA球員渡邊雄太接任隊長，他近兩屆奧運都是日本隊的主要領袖之一。
• 韓國首度在沒有歸化中鋒羅健兒的情況下征戰，但新生代主力李賢重已準備扛起隊伍。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

沙子宸證實獲WBC徵詢　盼披國家隊戰袍：最想對決大谷

沙子宸證實獲WBC徵詢　盼披國家隊戰袍：最想對決大谷

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

【那是飛機不是公車】飛機滑行中！乘客破門闖停機坪攔截

熱門新聞

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中國CPB今選秀！前悍將外野手獲指名

2藍鳥7年65.6億簽下三振機器席斯

3王維中自請戰力外？丁仲緯沒收到消息

4李灝宇曝進老虎40人名單心得

5美專家給徐若熙好評「簽他當先發」

最新新聞

1海神胡瓏貿、邱子軒出任務陪弱勢長輩

2HBL預賽29日開打　年度口號「嘸咧驚啦」

3吳壬睿獲球探關注　近期刷新個人最速

4中華男籃世界盃資格賽戰力榜第5

5梁家榮親訪民和國中球隊　鼓勵受傷球員重返球場

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

5點起床！首度赴委員會備詢　運動部長李洋喊話：很緊張

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366