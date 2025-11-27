力壓日韓！中華男籃世界盃資格賽戰力榜第5　林書緯被點名是亮點

▲林書緯此次以本土球員身份入選中華隊。（圖／中華籃協提供）

記者游郁香／綜合報導

2027年世界盃籃球亞洲區資格賽今（27）日正式開打，中華男籃明晚將於B組首戰強敵日本。雖然中華隊世界排名僅第67、在B組敬陪末座，但FIBA最新公佈的「戰力評比」，將台灣列為本次資格賽第5強，力壓第9的日本與第7的韓國。

中華隊與日本、韓國、中國同在B組，首輪採主客場制共6戰，需拿下小組前3名才能晉級第2輪。中華隊面對「宿敵」日本，被視為左右晉級難度的關鍵戰役。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲FIBA公佈世界盃籃球亞洲區資格賽戰力榜，中華隊高居第5。（圖／取自FIBA）

FIBA撰文指出，這4支東亞球隊在今年亞洲盃都闖進最終階段，中國一路挺進冠軍戰，以銀牌作收；韓國與台灣雙雙打進8強；日本則止步8強資格賽。

值得一提的是，本次世界盃亞洲區資格賽的官方戰力榜，中華隊高居第5，甚至排在日本與韓國之前，FIBA給出的理由是，儘管賀丹、賀博兄弟缺陣，台灣仍擁有隊長陳盈駿，以及其他帶領球隊闖進亞洲盃8強的核心球員，此次還有取得「本土球員」資格的林書緯助陣。

▲中華男籃隊長陳盈駿。（圖／中華籃協提供）

中華隊自1959年後就未再踏上男籃世界盃舞台，FIBA認為，這支正在經歷世代轉換的隊伍，渴望程度甚至超越傳統強權。FIBA也點名台灣的亮點——林書緯的加入，「林書緯多年來在本土聯賽的表現穩定出色，如今有望把他的影響力帶到FIBA舞台，將讓這支正在崛起的隊伍變得更具威脅。」

B組4隊情勢一覽

最被看好：中國

關鍵對決：日本 vs. 中華隊

黑馬：韓國

• 中國召回周琦、曾凡博等主力，雖然王俊杰因旅美缺陣，仍是整體實力最完整的隊伍。

• 日本由前NBA球員渡邊雄太接任隊長，他近兩屆奧運都是日本隊的主要領袖之一。

• 韓國首度在沒有歸化中鋒羅健兒的情況下征戰，但新生代主力李賢重已準備扛起隊伍。