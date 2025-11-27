運動雲

太空人公布2026教練團　延攬卡茨伯格、科林斯強化投捕戰力

▲艾斯帕達（Joe Espada）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人近日正式宣布2026年大聯盟教練團名單，其中兩位新面孔成為最大亮點；卡茨伯格（Ethan Katz）出任助理投手教練，科林斯（Tim Cossins）則接掌捕手指導教練一職；總管布朗（Dana Brown）在公告中指出，此次人事補強旨在進一步提升投捕端的深度與專業度，協助總教練艾斯帕達（Joe Espada）帶領球隊延續競爭力。

卡茨伯格在過去五個球季（2021–25）擔任芝加哥白襪投手教練，期間成功協助年輕與資深投手成長；在他執掌投手群裡，白襪每9局三振數（K/9）在美聯排名第三，僅落後太空人與洋基，且團隊於2021年闖進季後賽，成績備受肯定。

除了白襪，卡茨伯格也曾在舊金山巨人擁有大聯盟教練經驗，並在巨人、水手、天使的小聯盟系統累積多年投手培訓資歷，被視為技術紮實、善於提升投手表現的教練人才。

另一方面，捕手領域資歷深厚的科林斯，過去7年（2019–25）在巴爾的摩金鶯擔任大聯盟場地協調員兼捕手教練，對於捕手技術、配球觀念與比賽管理均有深度研究。

他在捕手培訓領域累積近19年經驗，曾長期負責小聯盟捕手養成，包含於小熊擔任場地與捕手協調員6季、在馬林魚擔任捕手協調員6季。

身為前職業捕手，科林斯在1993至1999年間於遊騎兵、洋基與博覽會人組織的小聯盟共出賽255場，對於捕手位置的細節掌握十分全面。

太空人新球季的教練團將由總教練艾斯帕達領軍，板凳教練羅培茲（Omar Lopez）與投手教練米勒（Josh Miller）持續坐鎮；羅德里奎茲（Victor Rodriguez）與耶波斯（Anthony Iapoce）組成打擊教練組，克拉克（Dave Clark）與佩雷茨卡（Tony Perezchica）分別負責一、三壘指導，貝爾（Jason Bell）擔任保證教練，Tommy Kawamura負責比賽策略規劃，打擊部門主管兼進攻協調員Dan Hennigan亦將持續主導球隊的攻擊策略方向。

