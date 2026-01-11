加拿大WBC戰力拉警報！道奇二連霸功臣佛里曼、天使右投羅馬諾宣布退出

運動雲

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月正式點燃戰火，但加拿大國家隊在賽前傳出戰力受挫的消息，據加拿大媒體過去兩屆皆代表加拿大出賽的洛杉磯道奇隊MVP強打佛里曼（Freddie Freeman），已因個人因素確定辭退本屆賽事。

根據加媒《Sportsnet》記者達菲迪（Shi Davidi）指出，今年36歲的佛里曼雖然出生於美國加州，但雙親皆為加拿大人，由於他的母親在佛里曼10歲時因病去世，為了紀念母親，佛里曼過去始終對代表加拿大參賽抱持強烈意願，並參與了2017年與2023年的賽事。

然而佛里曼去年球季曾遭遇腳踝與手腕傷勢，雖然他在去年12月仍曾表達參賽意願，但經過漫長的賽季後，目前正受困於些微的健康問題。

此外，佛里曼3歲的兒子Max去年被診斷出患有罕見的神經系統疾病「格林-巴利症候群」，雖然目前已恢復約80%，但外界預測佛里曼希望在道奇隊162場的高難度賽季開打前，能保留更多時間陪伴家人。

佛里曼在大聯盟擁有極為輝煌的16年職業生涯，他曾9度入選明星賽，拿下1座MVP、3座銀棒獎，並隨隊奪得3座世界大賽冠軍。上季他為道奇出賽147場，繳出.295/.367/.502亮眼打擊三圍，敲出24發全壘打與90分打點。季後賽期間，他更在世界大賽第3戰延長賽18局下半，擊出震驚全場的再見逆轉滿貫全壘打，成為道奇奪下二連霸的關鍵功臣，生涯累積367轟與1322分打點。

在佛里曼缺陣的情況下，加拿大隊的一壘位置預計將由效力於西雅圖水手隊的奈勒（Josh Naylor）接手，奈勒在今年休賽季剛簽下5年9250萬美元的天價合約，將扛起球隊的火力中心。除了佛里曼之外，休賽季加盟天使隊的兩屆明星右投羅馬諾（Jordan Romano）也宣布因故無法參賽。

▲羅馬諾（Jordan Romano）休季期間轉戰天使。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅馬諾（Jordan Romano）休季期間已轉戰天使。（圖／達志影像／美聯社）

儘管兩位大將退出，加拿大隊名單中仍有正面消息，芝加哥小熊隊的先發右投泰昂（Jameson Taillon）已確定加入陣容。此外，馬林魚捕手希克斯（Liam Hicks）與釀酒人工具人布萊克（Tyler Black）也都在遞補名單之列。

