林智勝公益高球賽規模再創新高　盼名字發揮最大化幫助偏鄉孩童

▲ 2025「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽今天登場 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

2025「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽今日登場，賽事一開放報名便秒殺額滿，加開組別也迅速被搶光。活動邁入第三年，規模從首屆的9組、第二年的23組，到今年成長至31組，盛況空前。林智勝受訪時坦言，雖然已從職棒退役，但希望能讓自己的影響力「發揮最大化」，在球場以外持續為花東地區孩子付出。

林智勝回憶，最初他在擔任原棒協總理事長最後一年，決定舉辦這項公益賽，「就是希望回饋給花東的小孩。」首屆僅9組參賽，去年成長到23組，今年更爆增至31組，3年間規模成長超過三倍。

「真的很辛苦，但看到大家願意響應，企業也一直支持，這讓我覺得非常感動。」林智勝說，每一年都能感受到花東地區與各界的力量正在凝聚，「這是一件很有意義的事，也是一個很棒的收穫。」

他透露，活動原訂規劃是三年，如果這次成果亮眼，「真的希望有機會能繼續辦。既然退下來了，知名度可能沒有球員時那麼高，但我會盡量把我的名字發揮到最大化，用在公益上。」

他強調，希望不只高爾夫球賽，未來也會嘗試不同形式的公益活動，「只是我真的超愛打高爾夫，所以還是會以這個為主軸。」

林智勝進一步指出，活動每年都在擴大，但要長久推動仍需要更多企業與團體加入，「一個人再做其實有點… 有限啦。如果有更多單位願意共襄盛舉，就能幫助更多花東小孩。」

他透露，自己其實一開始沒有太大宣傳，「算是低調做公益」，但身邊團隊希望能讓更多人知道、一起響應，因此今年宣傳更積極，「連去年也有請娛樂線、運動線的媒體幫忙報導，大家真的很支持。」

如同往年，活動所有報名收入將「不扣任何成本」全額捐給「台灣原住民族棒球運動發展協會」，用於偏鄉訓練設備與「運動心理課程」推動，協助孩子建立自信、穩定心態。

賽事將依個人成績頒發總桿、淨桿等獎項，晚宴也規劃多項抽獎與互動節目，其中最大亮點是「一人中獎、全桌同樂」的驚喜設計，年年都讓現場笑聲不斷。

林智勝最後表示，「謝謝願意一起揮桿做公益的每一位朋友。只要我還做得動，我就希望讓我的名字發揮最大化，幫助更多孩子看見希望。」