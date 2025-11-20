運動雲

林昀儒1日兩勝！連2局逆轉吉村和弘　3比1挺進男單16強

▲▼台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（20）日與鄭怡靜攜手搶下WTT馬斯喀特球星挑戰賽4強門票，不到2小時後又緊接著出戰男單32強賽，交手日本選手吉村和弘，首局以11比2輕鬆收下，儘管對手隨著比賽進行手感加溫，次局11比9扳回一城，小林臨場調節能力更勝對方，最終仍以總局數3比1勝出，闖進16強。

名列男單世界第14的林昀儒，已獲得年終總決賽單打資格，本周來到馬斯喀特球星挑戰賽，持續「以賽代訓」調整狀態。身為此站男單第4種子，小林首輪輪空，今日次輪碰上吉村和弘，兩人展開首次對決，小林開局就打出6比1攻勢，以10比2取得8個局點，11比2先下一城。

進入次局，對手展開反擊，小林從3比5落後追到了6比6，一度還以8比7反超，可惜局末連丟2分，被逼出2個局點，靠著對手掛網化解了1個，仍以9比11敗下陣來，雙方總局數1比1。

來到第3局，小林2比4落後，接著連下4分，將比數改寫為6比4，但對手隨後追回2分，雙方戰成6比6，一路糾纏到9比9。關鍵時刻，吉村和弘掛網，將局點送給小林，接著吉村側身反拉出界，小林以11比9逆轉收下此局，總局數2比1聽牌。

第4局，小林雖陷入3比7落後的劣勢，但他發揮韌性，連趕了4分將比數扳成7比7，雙方打到了9比9，在對手擊球出界後，小林反以10比9取得1個賽末點，最終就以11比9收下勝利，順利晉級男單16強。

稍早出戰女單次輪的鄭怡靜，同樣首輪輪空，但32強賽以2比3敗給從資格賽脫穎而出的阿布拉米安（Elizabet Abraamian）。

關鍵字： WTT桌球林昀儒馬斯喀特球星挑戰賽

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

