中華聽奧代表團添2銅　保齡球林雅琴、陳怡妙個人賽表現佳

▲保齡球代表隊陳怡妙選手獲得銅牌也是聽奧個人賽首面獎牌；保齡球代表隊林雅琴選手與韓國對手激戰至決勝局，以1比2比惜敗獲銅。（圖／運動部提供）

▲▼保齡球代表隊林雅琴選手與韓國對手激戰至決勝局，以1比2比惜敗獲銅。（圖／運動部提供）

▲▼保齡球代表隊陳怡妙選手獲得銅牌也是聽奧個人賽首面獎牌；保齡球代表隊林雅琴選手與韓國對手激戰至決勝局，以1比2比惜敗獲銅。（圖／運動部提供）

記者游郁香／綜合報導

我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今（20）日在保齡球場傳回奪牌好消息。女子個人賽我國四位選手晉級預賽第二輪，經過上午分組激戰，由林雅琴與陳怡妙聯手晉級四強，在四強賽中鏖戰韓國及烏克蘭選手，最終為我國拿下兩面銅牌。

保齡球賽制在本屆賽會進行革新，個人賽預賽取24名晉級第二輪後，分為4個小組再進行循環賽，取各分組龍頭晉級3局2勝制的四強準決賽。我國女將中以林雅琴與陳怡妙表現出色，經過上午一輪廝殺後雙雙取得分組第一晉級四強準決賽，由林雅琴對決韓國選手、陳怡妙對決烏克蘭選手。

▲▼保齡球代表隊陳怡妙選手獲得銅牌也是聽奧個人賽首面獎牌；保齡球代表隊林雅琴選手與韓國對手激戰至決勝局，以1比2比惜敗獲銅。（圖／運動部提供）

▲▼保齡球代表隊陳怡妙選手獲得銅牌也是聽奧個人賽首面獎牌。（圖／運動部提供）

▲▼保齡球代表隊陳怡妙選手獲得銅牌也是聽奧個人賽首面獎牌；保齡球代表隊林雅琴選手與韓國對手激戰至決勝局，以1比2比惜敗獲銅。（圖／運動部提供）

四強賽中，陳怡妙面對手風極順的烏克蘭選手ZHUKOVA Anzhelika，雖兩局未能勝出，仍為我國斬獲銅牌，也是在聽奧的首面個人賽獎牌。林雅琴則與韓國選手AN Hyoungsook激戰至決勝局，以1：2的比分惜敗，與陳怡妙同樣取得銅牌，本屆賽會保齡球隊獎牌順利開張。

代表團各代表隊今日在其他競賽中也有收穫，羽球混雙共有劉浩恩/蕭安宇、陳忠羿/沈彥汝、鄭成鼎/范榮玉等三組晉級16強；桌球單打賽事中，女子選手陳千霏與張宜君、男子選手王顗翔、楊榮宗、盧仕杰及郭岳東全數順利晉級32強淘汰賽；網球林家文選手在16強賽以6：1、6：1輕鬆取勝烏克蘭選手Yeva Flierko晉級八強。

我國代表團目前獎牌數累積3銀4銅，將在後續賽程繼續爭取累積獎牌的機會，敬請國人持續關注賽事，一起為選手加油。

