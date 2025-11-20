高雄選手被爆穿中國隊服出賽　運動部：若屬實將追討獎金

▲高雄市議員陳麗娜爆，高雄輪滑選手赴陸出賽穿上中國隊。（圖／高雄市議員陳麗娜提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

高雄市多名輪滑溜冰選手被爆近年赴中國參加「全國輪滑錦標賽」及「全國運動會」等賽事，更傳出有選手不僅取得中國居住證、繳納社保，甚至身穿中國地方代表隊制服出賽，情況已非單純交流；對此，運動部明確表態，只要查證屬實，將依規定召開會議，討論撤銷國光體育獎章資格、追繳獎章、獎助學金與證書。

高雄市議員陳麗娜昨（19）日在議會總質詢時揭露，有部分選手一邊領取台灣發放的獎勵，一邊赴陸代表中國地方隊，已造成國籍定位混亂，衝擊國家形象。她要求市府立即通報中央，避免制度漏洞擴大。

高雄市政府運動發展局初步回應較保守，表示已向帶隊的歐姓教練了解，指相關賽事是以俱樂部名義參賽的「邀請賽」，並非中國全運會，參賽者持台胞證即可，不必中國居留證。但局方也承諾，待取得秩序冊後將釐清參賽資格是否涉及違規，如有損及國家主權或違反中央規範，將依法撤銷資格、停權並追回補助。

運動部的立場更加嚴正。對於外界質疑選手與部分 A、C級教練長期赴陸、甚至擔任中國隊總教練等行為，運動部表示，若最終查證屬實，將依法啟動處置程序，「依《國光體育獎章及獎助學金辦法》相關規定討論撤銷其獲獎資格及追繳獎章、獎助學金及證書等」，目前已洽請高雄運發局了解並持續查證中。