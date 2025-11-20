NBA史上最快命中50記三分！黃蜂菜鳥新人王賠率力壓天才弗拉格

▲庫尼普爾（右）成為NBA史上最快投進50記三分的新秀，刷新聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

夏洛特黃蜂今（20）日雖以118比127不敵溜馬，但新秀後衛庫尼普爾（Kon Knueppel）全場猛砍28分、8籃板、7助攻，僅用15場就達成生涯50記三分球，成為NBA史上最快達成此里程碑的球員。根據《Kalshi Sports》公布的新人王賠率，庫尼普爾超越了天才狀元弗拉格（Cooper Flagg），成為最大熱門。

Kon Knueppel has completely taken over this game in the 4th quarter.



28 points, eight rebounds, seven assists, and spearheading a massive run to get the Hornets back competitive in this one.



Sick pass right here too btw pic.twitter.com/okZ3slkqfI November 20, 2025

黃蜂吞下第11敗，但庫尼普爾仍是全場焦點。他出戰42分鐘，20投11中、命中5記三分。這位新秀近兩場表現更是驚人，場均26分、7.5籃板、1.5抄截並投進4.5記三分。

自當地時間11月2日以來，庫尼普爾一路火燙，繳出場均22.3分、7.1籃板、3.8助攻、1抄截，外帶48.6%命中率與39%三分命中率的全能數據，儼然已成黃蜂最穩定的攻擊選項之一，他近9場的真實命中率（TS%）高達63.3%。

▲庫尼普爾近期火力全開，最新新人王賠率正式超車弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

NBA記者西德里（Evan Sidery）報導，在庫尼普爾今晚又一次打出亮眼表現，攻下28 分、8 籃板、7 助攻之後，他在《Kalshi Sports》公布的最新賠率中，正式超越被視為「世代天才」的弗拉格，成了本季新人王的最大熱門。

公鹿前場悍將波提斯（Bobby Portis）也盛讚，這位20歲後衛是他本季對位過的菜鳥中，最令他印象深刻的，力壓獨行俠狀元弗拉格和七六人探花艾奇康（VJ Edgecombe），「他在場上真的會讓你驚訝……如果你不知道他替黃蜂打球，你可能根本不會覺得他是打籃球的。」