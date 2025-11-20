讀賣巨人啦啦隊VENUS首度全員登台！　5大主題亮點、門票11月24開賣

運動雲

記者胡冠辰／綜合報導

讀賣巨人官方啦啦隊VENUS正式隆重宣布，將於12月20日（六）在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO舉辦史上首次海外專場公演「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會，預計下午、晚上共兩場演出。

自1994年成立以來，這是VENUS首度以「全員陣容」、完整舞台形式踏出日本與海外粉絲正面相見，展現隊伍最具代表性的舞蹈魅力與品牌精神，具劃時代的意義。活動門票11月24日中午12時udn售票網獨家啟售。

​今年9月VENUS部分成員來台參與中信兄弟主題日活動，以精準俐落的舞蹈與充滿能量的應援燃爆全場，成功掀起話題！演出影片在社群平台上引發熱烈分享，粉絲更湧入官方留言：「想再看到她們的演出！」為回應來自台灣粉絲的熱情與期待，VENUS帶著滿滿感謝決定再度來台，並正式官宣以「首場海外完整專場公演」之姿回應支持。
本次台北公演將以 「和風｜歷史｜交流｜魅力｜驚喜」 五大主題打造舞台，凝聚VENUS 逾30年來累積的團隊風格與界觀，帶給粉絲前所未有的驚喜體驗；更令人期待的是，活動當天不僅將有神秘嘉賓登場，並將全球首度公開發表「VENUS 2026年新隊長」，預料將成為粉絲不容錯過的歷史性時刻！

五大主題亮點一次看

一、和風｜JAPANESE CULTURE
以日本傳統樂器元素為主軸，結合充滿日本文化象徵的服裝設計與舞蹈演出，並搭配全球知名日本動畫主題曲等選曲，打造濃厚「日本風」的視覺與聽覺饗宴，讓觀眾一秒走進日系應援世界。

二、歷史｜VENUS 31 YEARS
為向自1994年創隊以來的歷史致敬，團員將穿上歷代經典隊服，以走秀及舞台演出形式近距離登場，呈現VENUS 品牌歷程與每一套服裝背後的象徵意義，讓粉絲一口氣回顧讀賣巨人啦啦隊31年足跡。

三、交流｜MEET & CONNECT
演出將重現9月與中信兄弟合作時大受好評的應援曲目，並加入台灣熱門歌曲等橋段，深化與在地粉絲的情感連結。購買特定票區的觀眾，更可參與「合照會」，近距離與團員互動、留下專屬紀念。

四、魅力｜PERFORMANCE POWER
以高難度編舞、精準隊形變換與舞台調度，全面展現VENUS 最具代表性的舞蹈實力與舞台氣場，將球場上熱血沸騰的應援能量，完整搬上專場舞台。

五、驚喜｜SURPRISE
活動當天將安排多重驚喜環節，包括神秘嘉賓現身及限定橋段，帶給粉絲只有親臨現場才能體驗的專屬回憶，細節將於日後陸續公開，敬請粉絲持續鎖定。

本次專場公演邀請伊藤RUUNA（第一代巨人主場親善大使）與嶋原祐佳 YUKA（資深台日混血雙語主持人）聯袂主持；兩人將以流利的日文與中文串聯節目內容，陪伴粉絲一起度過這個熱力四射、笑聲與感動兼具的應援之日。

除了來自東京巨蛋「嬌」點的活力演出與粉絲福利交流外，活動現場還將有「VENUS」獨家周邊販售，包括應援毛巾、團隊私服明信片等質感商品，球迷可趁機一次收藏！

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

﻿

