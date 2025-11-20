WB盃拳賽對決世錦冠軍印度選手　吳詩儀：全力爭金

▲台灣拳擊選手吳詩儀。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

台灣拳擊選手吳詩儀當地時間19日在世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）盃總決賽57公斤級四強賽中，以壓倒性表現擊敗韓國對手朴雅炫（Ahhyeon Park, 音譯），成功闖入金牌戰。這場比賽讓她展現了出色的拳擊技術，但她也坦言，面對地主且曾奪世錦賽冠軍的印度選手蘭博瑞亞（Jaismine Lamboria），壓力不小，但仍將全力以赴。

吳詩儀的半決賽表現堪稱亮眼，面對韓國對手，她掌握節奏並展現果決的攻擊，最終以5比0大勝，進入20日的金牌賽。教練柯文明指出，吳詩儀如今出拳更加果斷，減少了不必要的猶豫，這使她在場上的攻擊力有了顯著提升。比賽後，吳詩儀接受中央社採訪時分享，她在賽前模擬了對手的攻擊習慣，因此能夠在比賽中占得先機。

談到即將到來的決賽，吳詩儀坦言，印度選手蘭博瑞亞的身高優勢讓她有些緊張，因為拳擊場上少有比她高大的對手。然而，她表示，自己的團隊已經針對蘭博瑞亞的拳擊風格進行了分析，並提醒她特別注意對手擅長的左手攻擊。雖然蘭博瑞亞身為地主選手，場上聲勢或許更大，但吳詩儀仍然信心滿滿，承諾會全力以赴，為台灣爭取最高榮譽。

當地時間20日的金牌戰將是吳詩儀面臨的一大挑戰，對手蘭博瑞亞今年在世錦賽上奪金，實力不容小覷。吳詩儀表示，自己不會被場上的聲勢影響，也不會畏懼地主隊的優勢，她相信只要專注於自己的戰術，便有機會在擂台上再創佳績。