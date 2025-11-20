運動雲

>

WB盃拳賽對決世錦冠軍印度選手　吳詩儀：全力爭金

▲▼吳詩儀在拳擊女子60公斤級4強賽中，眼神堅毅。面對強勁的對手，奮戰到最後一刻，奪得銅牌。（圖／路透）

▲台灣拳擊選手吳詩儀。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣拳擊選手吳詩儀當地時間19日在世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）盃總決賽57公斤級四強賽中，以壓倒性表現擊敗韓國對手朴雅炫（Ahhyeon Park, 音譯），成功闖入金牌戰。這場比賽讓她展現了出色的拳擊技術，但她也坦言，面對地主且曾奪世錦賽冠軍的印度選手蘭博瑞亞（Jaismine Lamboria），壓力不小，但仍將全力以赴。

吳詩儀的半決賽表現堪稱亮眼，面對韓國對手，她掌握節奏並展現果決的攻擊，最終以5比0大勝，進入20日的金牌賽。教練柯文明指出，吳詩儀如今出拳更加果斷，減少了不必要的猶豫，這使她在場上的攻擊力有了顯著提升。比賽後，吳詩儀接受中央社採訪時分享，她在賽前模擬了對手的攻擊習慣，因此能夠在比賽中占得先機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到即將到來的決賽，吳詩儀坦言，印度選手蘭博瑞亞的身高優勢讓她有些緊張，因為拳擊場上少有比她高大的對手。然而，她表示，自己的團隊已經針對蘭博瑞亞的拳擊風格進行了分析，並提醒她特別注意對手擅長的左手攻擊。雖然蘭博瑞亞身為地主選手，場上聲勢或許更大，但吳詩儀仍然信心滿滿，承諾會全力以赴，為台灣爭取最高榮譽。

當地時間20日的金牌戰將是吳詩儀面臨的一大挑戰，對手蘭博瑞亞今年在世錦賽上奪金，實力不容小覷。吳詩儀表示，自己不會被場上的聲勢影響，也不會畏懼地主隊的優勢，她相信只要專注於自己的戰術，便有機會在擂台上再創佳績。

關鍵字： 吳詩儀

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

佐藤由規傳訊息恭喜王彥程　大讚球速躍進：旅韓表現令人期待

佐藤由規傳訊息恭喜王彥程　大讚球速躍進：旅韓表現令人期待

佐藤由規天天盯訓徐翔聖　點出台日混血好手成長與下一步課題

佐藤由規天天盯訓徐翔聖　點出台日混血好手成長與下一步課題

張景淯寫中職生涯最多用球！化解滿壘危機振奮　盼冬盟以賽代訓

張景淯寫中職生涯最多用球！化解滿壘危機振奮　盼冬盟以賽代訓

海神蘇文儒轟31分、布里茲克大三元　雲豹不敗神話破滅吞本季首敗

海神蘇文儒轟31分、布里茲克大三元　雲豹不敗神話破滅吞本季首敗

被好友誤擊下體　桑尼「蛋蛋的憂傷」賽後笑喊好痛

被好友誤擊下體　桑尼「蛋蛋的憂傷」賽後笑喊好痛

【住宅區陷火海】日本大火「狂燒20小時」　火勢飄過海...170建築燒毀

熱門新聞

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

佐藤由規傳訊息恭喜王彥程　大讚球速躍進：旅韓表現令人期待

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

2美國男籃危機　詹皇、柯瑞參賽機率低

3從WBC到MLB　Netflix正式進軍大聯盟

4兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻受傷

5鄭兆行也不知下一步：希望能留下...

最新新聞

1教士傳奇Randy Jones辭世

2真美子話題度暴衝　夫妻廣告合體近了？

3台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

4從WBC到MLB　Netflix正式進軍大聯盟

5MLB與PitchCom續約6年　WBC同步採用

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

【全校救一人】國小老師跑操場昏倒命危！師生鬼門關前搶命

【心情不好就動手？】退休男鐵鎚殺妻！ 犯後到警局雙手平舉自首

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366