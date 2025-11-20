陳念琴太想贏！　WB盃拳賽逆轉闖金牌戰

▲台灣拳擊好手陳念琴 。（圖／中華奧會提供）

記者葉國吏／綜合報導

台灣拳擊好手陳念琴在印度舉行的世界拳擊聯盟（WB）盃總決賽65公斤級四強賽中，展現驚人韌性。在先落後的情況下，她靠著最後一回合的猛烈攻勢逆轉擊敗地主選手，成功挺進金牌戰。賽後，陳念琴表示自己「太想贏了」，並期盼今年最後一場比賽能劃下完美句點。

這場比賽在印度大諾伊達（Greater Noida）登場，陳念琴面對地主選手弗加特（Neeraj Phogat），開局時稍顯劣勢，前兩回合都處於下風。她回憶道，第一回合時自己的表現未達最佳狀態，出拳數少、技術未完全發揮，導致裁判未給予高分。但她心裡清楚自己有能力贏下這場比賽，因此迅速調整心態，準備反攻。

第二回合開始，陳念琴展現更強的壓迫力，刻意讓對手消耗更多體力。儘管仍未能完全扭轉局勢，她並未因此氣餒，反而充滿信心地迎接最後一回合。根據《中央社》報導，陳念琴坦言，這段時間的得分有時得看裁判的判斷，但她相信只要全力以赴，就能改變結果。果然在第三回合中，她憑藉猛烈進攻贏得五位裁判的一致支持，完成逆轉。

賽後，裁判宣布她為勝者，陳念琴闖進金牌戰。她直言，明天的決賽「必須贏」，希望以勝利為今年畫下圓滿句點。她透露，決賽對手身高占優，但她認為穩定心態才是取勝關鍵。陳念琴也強調，今年的比賽是為明年亞運累積經驗的重要機會。台灣隊此次表現亮眼，包括吳詩儀、郭怡萱等選手同樣闖進決賽，再次展現台灣拳擊的雄厚實力。