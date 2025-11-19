運動雲

馬刺傷兵大危機！　新人王卡索拉傷將缺陣1到2周

▲馬刺卡索（Stephon Castle）奪新人王。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺卡索因為左髖部屈肌拉傷，預計將休養1到2周時間。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺近期遭遇嚴峻傷兵潮狀況，除了當家球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因小腿拉傷，預計將缺席數周情況外，上季年度新人王「城堡哥」卡索（Stephon Castle）也在本季表現大放異彩情況下，傳出左髖部屈肌拉傷，預計將休養1到2周時間。

在上季拿下年度新人王肯定後，現年21歲的卡索本季表現更上層樓，在季初當家主控福克斯（De'Aaron Fox）因傷缺陣情況下，扛起球隊後場半邊天，場均可貢獻17.3分、5.8籃板、7.5助攻，甚至還曾在對上金州勇士之戰，寫下全能大三元數據表現。

不過昨日對上沙加緬度國王之戰，卡索遭遇傷勢，在下半場甚至無法回歸，經過檢查後，確認是左髖部屈肌拉傷，預計將缺陣1到2周時間。

開季至今打出10勝4敗，西區排名高居第5位亮眼表現的馬刺，近日在少了本季每場可攻下高達26.2分、12.9籃板、4.0助攻、3.6阻攻後，又面臨後場大將卡索缺陣，整體戰力深度受到嚴峻考驗。

所幸馬刺今日在福克斯砍下26分、3助攻、2抄截領軍下，順利在主場以111比101戰勝同樣傷兵問題不斷的曼菲斯灰熊，黑衫軍拿下近期2連勝，目前暫時穩住了西區前段班領先局面。

關鍵字： NBA馬刺卡索新人王Stephon Castle

