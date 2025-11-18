沈家羲談旅美挑戰：語言最難　異鄉變煮夫愛煲湯餵食另一半





▲沈家羲 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

西雅圖水手台灣小將沈家羲今（18）日出席第32屆關懷盃棒球邀請賽記者會，這是他首次以職業球員身分參與原鄉棒球活動。談起兒時記憶，他笑說自己小時候沒打過關懷盃，但很喜歡這種充滿熱情的比賽氛圍，「如果有機會，也很想去幫忙、教小朋友。」他表示，自己在南投仁愛鄉的親愛部落長大，部落裡許多孩子因看到他旅美，很想跟著一起打棒球，「也希望他們有一天能和我一樣走出大山。」

回顧今年旅美的第一年，沈家羲坦言「剛開始遇到很多挫折」，但逐漸學會放慢腳步、調整心態，找到節奏後愈投愈順。「我覺得進步最大的就是控球和穩定度，再來是解讀能力變得更好。」

身高 186 公分、最快球速 156 公里的沈家羲，5 月獲選新人聯盟單月最佳投手。他整季在新秀聯盟出賽 7 場、投 28 局僅失 6 分，防禦率亮眼的 1.93，送出 34 次三振、只有 4 次保送，大聯盟官網也將他評為水手隊第 30 名潛力新秀。

沈家羲說，今年最大的困難其實是語言。由於隊上兩名台灣選手共用一位翻譯，有一段時間他完全沒有翻譯可協助，「那段時間都靠自己講，一開始很緊張，但後面就慢慢適應了。」

今年也開始加強英文，「單字量還不夠，但聽得懂，主要是表達還在練。」他透露，語言是所有旅外球員的門檻，「沒去過的人想像不到有多重要。」

談到旅美生活，他笑說最常碰面的就是費城人潘文輝、道奇柯敬賢與響尾蛇的黃仲翔，「我們都在亞利桑那比較常聚，我會叫他們到我家吃飯，我負責煮菜。」被問拿手菜？他笑回，「我都是煮家常菜啦。」包括控肉也難不倒他。

沈家羲透露，自己本來在家就會煮，去美國後更常親自下廚，尤其最近熱衷煲湯，「四物、蒜頭、人參、蛤蜊，這些我都會，最近回台灣，也會去中藥行抓藥，煮給另一半喝。」

提到旅美前輩郭泓志曾赴美拜訪，他表示，「那時候他剛好來，我們有聊一些訓練和想法上的事情。」郭泓志甚至打趣邀請他一起組隊打球，「但我跟他說等回台後再看看。」

沈家羲預計明年1月回到春訓，他表示希望從低階1起步，若順利則挑戰高階 EA，「就一步一步往上爬。」

雖然小時候沒有機會參加關懷盃，但他很希望能成為下一代的力量，「現在我們自己部落也滿多小孩子，因為看到我在國外，而跟著一起打棒球，所以也滿希望他們可以一起走出那一片大山。」