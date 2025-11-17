穆迪「單節7記三分」轟新高32分　柯瑞僅得9分勇士照3連勝

MAKE THAT 7 THREES FOR MOSES MOODY.



記者游郁香／綜合報導

金州勇士今（17）日作客紐奧良鵜鶘，靠著後場新星穆迪（Moses Moody）首節就狂飆7記三分彈，單場猛轟個人生涯新高32分，終場以124比106收下3連勝，確保客場6連戰之旅至少能以5成勝率作收，賽後戰績提升至9勝6敗，暫居西區第7。

▲穆迪單節砍7顆三分、全場攻下生涯新高32分。（圖／達志影像／美聯社）

穆迪「爆炸性」回神 單節飆7記三分創生涯紀錄

歷經前一場低迷後，穆迪以最華麗的方式完成救贖。兩天前在聖安東尼奧，他出戰30分鐘僅得4分、三分球4投全失，但今日比賽他化身「進攻核彈」，首節8投7中狂砍21分，一人幾乎包辦勇士單節44分的一半，這也是球隊本季單節最高得分紀錄。

穆迪首節的21分與7顆三分球雙雙創下生涯新高，同時也刷新本季聯盟任何球員「單節三分命中數」的紀錄。全場他16投10中、三分12投8中，攻下生涯新高32分，外加5罰4中，正負值高達+22，堪稱本季最亮眼一役。

板凳群火力回升 波傑姆斯基與希爾德領軍

勇士替補群本季場均40.2分，原是全聯盟最具攻擊力的替補陣容之一，但前兩戰在聖安東尼奧僅合計得到42分。此戰他們重新點燃火力，全場貢獻48分。

波傑姆斯基（Brandin Podziemski）手感火燙，13投8中攻下19分，其中包含3記三分球。近期陷入低潮的資深射手希爾德（Buddy Hield）也終於復甦，攻下11分、三分6投3中，這是他本季第2次單場至少命中三記外線。

老將霍佛德（Al Horford）也貢獻兩顆三分球拿下6分，替補群其他球員波斯特（Quentin Post）、史賓瑟（Pat Spencer）、桑託斯（Gui Santos）與傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）合力再添12分，徹底彌補主力得分端的空缺。

▲柯瑞遭鵜鶘重兵包夾僅得9分，但仍牽制防線。（圖／達志影像／美聯社）

鵜鶘祭出「任何人都能投、除了柯瑞」策略

鵜鶘雖然本季戰績低迷，但面對灣區天王柯瑞（Stephen Curry）時採取極端的防守戰術，效果顯著。防守專家瓊斯（Herbert Jones）與墨菲三世（Trey Murphy III）輪番上陣，對柯瑞實施高壓包夾。

結果柯瑞整場遭遇雙人、甚至三人夾擊，節奏全被打亂，甚至罕見罰球失手。直到第3節才在第7次出手命中首球，靠巴特勒（Jimmy Butler）的傳球上籃得分，3分鐘後才投進全場第1顆三分。

連續兩戰轟出46分與49分後，柯瑞此役僅得9分，11投2中、三分6投1中。不過，他的牽制力仍是勇士進攻的關鍵，全場正負值高達+18，有效幫助球隊拉開空間。

▲勇士收下3連勝。（圖／達志影像／美聯社）