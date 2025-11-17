詹皇從G聯盟回歸湖人！有望19日本季首秀締NBA史上第一人紀錄

▲詹姆斯結束G聯盟訓練重返湖人，復出倒數中。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

40歲湖人天王詹姆斯（LeBron James）離復出只差一步！根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹皇已從湖人G聯盟附屬球隊「南灣湖人」歸隊，預計周一（當地時間）全面參與球隊訓練，有望在台灣時間19日迎來個人開季首戰，成為NBA史上第1位征戰23個賽季的球員。

詹姆斯上周被指派前往南灣湖人進行訓練，參與了多天的高強度練習與5對5全場對抗，期間正逢湖人展開為期5場、橫跨東西岸的艱辛客場之旅。

這位40歲的天王巨星自訓練營起便因坐骨神經痛缺席，該傷勢影響到他的下背部與右半身，讓他錯過了例行賽首個月。不過，根據《ESPN》報導，詹姆斯在G聯盟訓練中全程投入，未再出現任何疼痛或不適。

▲40歲的詹皇將成NBA首位征戰23季的球員。（圖／達志影像／美聯社）

知情人士透露，他的狀況極佳、動作流暢，顯示出強烈的求勝欲望與重返球場的決心。目前湖人戰績10勝4敗，位居西區第4。

詹姆斯近期也在Instagram分享一段展示最新款Nike簽名球鞋的影片，並附上「沙漏」表情符號，似乎暗示他的回歸進入倒數計時。湖人19日將回到主場迎戰猶他爵士，接著直到25日才再出賽。

有趣的是，當詹姆斯在南加州進行復健時，他的大兒子布朗尼（Bronny James）在昨日對公鹿的比賽中，生涯第2度先發登場。湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）賽後笑說，「布朗尼在NBA先發，而勒布朗被派去G聯盟？這太有趣了，也太酷了！」