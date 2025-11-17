韓國22歲重砲安賢民連兩天炸裂東蛋　井端弘和大讚：大聯盟級選手

▲安賢民。（圖／KBO官方頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊15日、16日在東京巨蛋與日本隊交流賽，安賢民連兩天開轟技驚四座，首戰結束時，日本隊監督井端弘和就曾稱讚他是大聯盟級的選手。

安賢民15日於4局上擊出先制兩分砲。他面對日本第二位左投森浦大輔，在1好1壞情況下，將內角低點、時速144公里的直球強掃出去。擊球瞬間他直接甩棒，確定是全壘打，球飛向左中外野看台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本監督井端弘和也給予高度肯定。他開賽前記者會上被問及韓國值得注意的打者時，將安賢民與盧施煥一起點名。首戰比賽結束後，再被問到最深刻的選手，他毫不猶豫說：「就是安賢民。」

井端弘和表示：「昨天也說過是安賢民。影片雖然看過，但實際看到後更覺得他真的很有力量。只要被他確實咬到，球就能飛得非常遠。連練習時我也看到了，他能把球打到看板那裡的選手，日本並不多。我認為他是大聯盟級的選手。」

安賢民第二戰又開轟，在第8局陽春砲追近至6比7，讓韓國球迷相當沸騰，回顧他今年韓職生涯的第一個完整球季，繳出打擊率 .334、22轟、80打點的驚人成績。在球季中段，他還一度幾乎鎖定打擊率、上壘率、長打率三冠王榜首，甚至成為 MVP 熱門候選人。雖然8月遭遇低潮，成績下滑而錯失打擊王與長打率王，但沒有人因此苛責，因為他所展現的已遠遠超越一般新人，堪稱「異於常態」的賽季表現。新人王競爭方面，他已占據相當有利的位置。