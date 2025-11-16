灌5分也贏不了！韓職聯隊領先被追平　冬盟苦戰日本社會人5比5收場

▲韓職聯隊冬盟日本社會人5比5收場。（圖／中職提供）



記者胡冠辰／綜合報導

2025冬盟韓職聯隊與日本社會人今（16日）在高雄澄清湖棒球場交手，雙方在前段局數你來我往；韓職聯隊雖在3局上突破封鎖，一口氣灌進5分反超，但日本社會人展現韌性，7局下強勢追平比數，最終兩隊一路糾纏至9局，終場5比5握手言和。

韓職聯隊先發投手金晉旭開局面臨亂流，日本社會人藤澤涼介、外山優希連敲安打後，山田健太獲四壞球保送形成滿壘；浪川廣之在一、二壘有人情況下敲出關鍵安打，替球隊先搶下2分，奠定領先優勢。

沉寂兩局後，韓職聯隊在3局上全面甦醒。金賢晙安打、柳炫印觸身球、朴燦赫保送後形成滿壘，第4棒李載原把握機會，掃出清壘二壘安打，一口氣追回並超前為3比2。

此時他們攻勢未歇，尹俊皓選到保送，全儀山追加二壘安打再帶回2分，單局攻下5分，韓職聯隊5比2保持領先。

日本社會人3局下立即回敬，藤澤涼介敲出二壘安打帶回1分，把比數拉近至3比5；雙方投手群其後重新穩住陣腳，僵局維持至7局下。

7局下韓職聯隊連續換投仍無法止血，日本社會人靠著仲俣慎之輔保送、荻原義輝安打再加上對手調度混亂，柴崎聖人獲得四壞球後再度形成滿壘；藤澤涼介滾地球送回1分、外山優希補上安打再進帳1分，日本社會人把比分追成5比5平手。

8、9兩局雙方皆有上壘機會，但關鍵一擊始終未能出現。韓職聯隊在8局上靠李載原敲出二壘安打，但後續打者無法把握；9局上遭新投手川原嗣貴封鎖3上3下。

日本社會人9局下本有絕佳反攻機會，相羽寬太靠保送上壘，但藤澤滾地、外山與山田連續被三振，無緣上演再見戲碼，只能接受平手結果。