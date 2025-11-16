運動雲

>

灌5分也贏不了！韓職聯隊領先被追平　冬盟苦戰日本社會人5比5收場

▲韓職聯隊冬盟日本社會人5比5收場。（圖／中職提供）

▲韓職聯隊冬盟日本社會人5比5收場。（圖／中職提供）

記者胡冠辰／綜合報導

2025冬盟韓職聯隊與日本社會人今（16日）在高雄澄清湖棒球場交手，雙方在前段局數你來我往；韓職聯隊雖在3局上突破封鎖，一口氣灌進5分反超，但日本社會人展現韌性，7局下強勢追平比數，最終兩隊一路糾纏至9局，終場5比5握手言和。

韓職聯隊先發投手金晉旭開局面臨亂流，日本社會人藤澤涼介、外山優希連敲安打後，山田健太獲四壞球保送形成滿壘；浪川廣之在一、二壘有人情況下敲出關鍵安打，替球隊先搶下2分，奠定領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沉寂兩局後，韓職聯隊在3局上全面甦醒。金賢晙安打、柳炫印觸身球、朴燦赫保送後形成滿壘，第4棒李載原把握機會，掃出清壘二壘安打，一口氣追回並超前為3比2。

此時他們攻勢未歇，尹俊皓選到保送，全儀山追加二壘安打再帶回2分，單局攻下5分，韓職聯隊5比2保持領先。

日本社會人3局下立即回敬，藤澤涼介敲出二壘安打帶回1分，把比數拉近至3比5；雙方投手群其後重新穩住陣腳，僵局維持至7局下。

7局下韓職聯隊連續換投仍無法止血，日本社會人靠著仲俣慎之輔保送、荻原義輝安打再加上對手調度混亂，柴崎聖人獲得四壞球後再度形成滿壘；藤澤涼介滾地球送回1分、外山優希補上安打再進帳1分，日本社會人把比分追成5比5平手。

8、9兩局雙方皆有上壘機會，但關鍵一擊始終未能出現。韓職聯隊在8局上靠李載原敲出二壘安打，但後續打者無法把握；9局上遭新投手川原嗣貴封鎖3上3下。

日本社會人9局下本有絕佳反攻機會，相羽寬太靠保送上壘，但藤澤滾地、外山與山田連續被三振，無緣上演再見戲碼，只能接受平手結果。

關鍵字： 冬盟韓職聯隊日本社會人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天桃猿戰力外名單最快下周公告　曾仁和確定離隊

樂天桃猿戰力外名單最快下周公告　曾仁和確定離隊

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」

韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」

彭政閔冬盟執教首勝！被陽柏翔快腿嚇到：以為碼錶按太快

彭政閔冬盟執教首勝！被陽柏翔快腿嚇到：以為碼錶按太快

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

35轟29盜震撼小聯盟！瓊斯強勢崛起　洋基2026外野布局掀變動

35轟29盜震撼小聯盟！瓊斯強勢崛起　洋基2026外野布局掀變動

鵜鶘開季2勝10敗還創NBA最慘紀錄　主帥格林遭閃電開除

鵜鶘開季2勝10敗還創NBA最慘紀錄　主帥格林遭閃電開除

NBA調查賭博案！湖人逾10名員工交出手機　包含詹皇兩親信

NBA調查賭博案！湖人逾10名員工交出手機　包含詹皇兩親信

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

黑豹旗／秀峰許宸緯3年進步26公里飆到150！受蘇嵐鴻激勵再躍進

黑豹旗／秀峰許宸緯3年進步26公里飆到150！受蘇嵐鴻激勵再躍進

【生日最強驚喜】串通集體回家過夜！阿嬤見孫子陸續回來超開心

熱門新聞

樂天桃猿戰力外名單最快下周公告　曾仁和確定離隊

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」

彭政閔冬盟執教首勝！被陽柏翔快腿嚇到：以為碼錶按太快

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

35轟29盜震撼小聯盟！瓊斯強勢崛起　洋基2026外野布局掀變動

讀者回應

﻿

熱門新聞

1猿釋出5人！包括前大聯盟投手曾仁和

2桃猿首波戰力外名單5人成形

3韓媒怒批國家隊就是「實力不足」

4彭政閔冬盟首勝！看陽柏翔快腿驚呆

5庫明加外還有1勇士主力恐被交易

最新新聞

1李珠珢遠征日本疑遭「近距離吃豆腐」　球迷氣炸

2末節致命失誤！海神不敵攻城獅吞6連敗

3統一獅回應網羅曾仁和可能

4約基奇12戰7度大三元金塊7連勝

5字母哥幫湖人菜鳥討回「首分球」　

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

彭政閔期待余謙冬盟磨練投出身價：不希望只能在這看到他

台灣山林穿棕紅球衣亮相！彭政閔笑說像樂天：希望延續他們氣勢

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【買錯火車票】婦被拉下車：救命啊救命啊救命啊救命啊

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

直接帶「台灣老婆們見家長」 銀赫被希澈虧：花心鬼XD

【義大利披薩老闆】拍片公審16名台灣遊客，他道歉：我愛台灣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366