道奇鎖定洋基威廉斯補強終結者　美媒爆：恐掀「12球團搶人大戰」

▲洋基威廉斯（Devin Williams）延長第10局飆出重要三振化解危機。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基威廉斯（Devin Williams）（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇將在今年休賽季的自由市場上積極補強牛棚戰力。根據美媒《ClutchPoints》報導，到目前為止，已有多名救援投手被視為潛在目標，而現為紐約洋基後援戰力的威廉斯（Devin Williams）已被點名，極有可能引發「12球團搶人大戰」。

威廉斯本季防禦率為4.79，整體表現稱不上穩定，不過若從職業生涯數據來看（包含本季），他的防禦率僅2.45，仍展現出紮實實力與壓制力；由於條紋軍並未向他提出合格報價，他在今冬正式成為自由球員，去向因而備受關注。

《ClutchPoints》在報導中寫道：「MLB的FA市場還只是剛剛開始，但威廉斯已經成為最受關注的球員之一；《The Athletic》的薩蒙（Will Sammon）記者報導稱，儘管他在2025年面臨了許多困難，仍有包含道奇、波士頓紅襪、辛辛那提紅人等在內，約有12支球團正在關注他。」

該媒體隨後進一步分析道奇與威廉斯之間的連結與適性：「道奇才剛剛完成世界大賽連霸，但球隊已經對威廉斯展現出興趣，希望他能身為一名關鍵時刻可託付重任的右投。」

「他不僅擁有高超的奪三振能力，而且在對投手較為有利的道奇體育場出賽時，預期成績有望獲得改善，因此，對於現任冠軍球隊來說，他是一個相當具有吸引力的『再生計畫』候補。」

除了外部補強，道奇陣中也有內部人選可供考量。左投史考特（Tanner Scott）在上個休賽季與球隊簽下4年總值7200萬美元合約，本季交出23次救援成功的成績，不過同時也繳出4.74的防禦率並出現10次救援失敗，最終因此失去高張力局面的固定角色。

更雪上加霜的是，史考特因為接受處理下半身膿瘍的醫療處置，無緣出戰季後賽；然而，道奇總管戈梅斯（Brandon Gomes）仍表態力挺，強調史考特未來「肯定」有機會重新競爭終結者位置，顯示球隊並未放棄透過內部調整來解決終結者問題。

