義大利恐連3屆無緣世界盃！主帥不接受噓聲　下一場須淨勝挪威9球

▲義大利恐連3屆無緣世界盃，再次落入附加賽惡夢。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利恐連3屆無緣世界盃，再次落入附加賽惡夢。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

「藍衫軍」義大利正面臨恐連3屆無緣世界盃足球賽的惡夢，儘管他們在今（14）日的歐洲區I組資格賽中，以2比0擊敗墊底的摩爾多瓦，寫下6勝1負戰績，但因得失球差懸殊，必須在最後一戰對上挪威時「淨勝9球」才能直取門票，堪稱不可能的任務，4屆世界盃冠軍眼看又要落入「附加賽地獄」。

球員急退場氣氛冷　主帥回嗆球迷噓聲

義大利雖在基希納烏拿下勝利，但氣氛異常沉重。後衛迪馬可（Federico Dimarco）終場哨響便快步離場，連遠征400名義大利球迷也未理會，總教練加圖索（Gennaro Gattuso）與多名球員隨後也匆匆退場。

賽後看台傳出噓聲與抗議，甚至有人高喊「去找工作吧！」，讓加圖索當場怒回，「現在不是叫球員去找工作的時候，我不接受這種噓聲！現在我們該團結。」

義大利陷附加賽輪迴　淨勝9球奇蹟幾乎不可能

藍衫軍此役直到第88分鐘才靠曼奇尼（Gianluca Mancini）破門，補時又由埃斯波西託（Pio Esposito）補上一球，終場2比0收場。然而這樣的比分無法縮小與挪威的巨大得失球差距。

義大利要在米蘭主場「淨勝9球」才能直接晉級，但挪威至今全勝，現實幾乎不可能。這意味著義大利可能再度落入附加賽，而兩個令他們惡夢連連的名字——瑞典與北馬其頓，都有機會再度成為對手。

2018年，義大利在附加賽被瑞典淘汰；2022年又被北馬其頓爆冷送出局。如今這支曾連續14屆打進世界盃的冠軍之師，恐面臨「3度缺席」的歷史恥辱。

加圖索抱怨制度不公：歐洲該學學南美

面對外界批評，加圖索直言制度不公平，「在我那個年代，小組第2名也能直接晉級，但現在規則變了。南美10隊有6隊能直通世界盃，第7名還能打附加賽，歐洲的制度應該被改變。」

但義大利的問題顯然不只制度。德國、西班牙、英格蘭與法國都能穩定出線，只有義大利一再陷入困境。加圖索上任後雖帶隊重拾勝率，但首戰0比3慘敗挪威的陰影仍未抹去。

挪威靠著哈蘭德（Erling Haaland）火力全開，他在資格賽已攻入14球，足足比義大利最佳射手雷特吉（Mateo Retegui）多出9球，進球差距已遠遠拋離義大利。

機會全失　「附加賽恐怖片」恐再上演

義大利本有機會趁著摩爾多瓦防線鬆散拉開分差，卻錯失連串機會。上半場13次射門、9次禁區內出手竟無一中，若非對手前鋒波斯託拉奇（Virgiliu Postolachi）失誤射偏，義大利甚至可能先失球。

在賽前短短20分鐘內，原本被愛沙尼亞逼平的挪威突然連進4球，徹底粉碎了義大利「追趕得失球」的希望。全隊登上凌晨1點半飛返米蘭的班機時，心情沉重。

附加賽對義大利而言，已經像恐怖片系列一樣。這支FIFA排名第9的歐洲豪門，如今卻被形容為「功能性團隊」，穩定卻缺乏殺傷力。

缺乏巨星火力　加圖索仍力挺子弟兵

除了中場託納利（Sandro Tonali）與拉斯帕多里（Giacomo Raspadori）外，藍衫軍難覓巨星。加圖索也證實，利物浦前鋒基耶薩（Federico Chiesa）婉拒徵召，但他尊重球員意願。

若加上兵工廠後衛卡拉菲奧里（Riccardo Calafiori）傷癒歸隊，義大利陣容將更完整。不過，現階段最現實的問題仍是，他們是否又得靠附加賽決定命運。世界盃歐洲區附加賽將在明年3月登場，由16隊爭搶僅4張門票。

關鍵字： 足球世界盃資格賽義大利加圖索哈蘭德挪威

