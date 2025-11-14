運動雲

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

▲勇士柯瑞、火箭格林。（圖／路透）

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）與合作超過10年的運動品牌Under Armour正式分手，雙方共同宣佈Curry Brand將自UA獨立運作，結束這段改寫球鞋文化與運動員品牌故事的長期夥伴關係。Under Armour未來將專注於核心品牌重振，而Curry Brand則邁向屬於自己的全新階段。

「Curry Brand」脫離UA　最後聯名鞋將在2026年登場

根據協議，柯瑞將脫離Under Armour體系，成為獨立品牌經營者。UA仍將如期在2026年2月推出最終款聯名鞋「Curry 13」，並在同年10月前陸續發售其他配色及服飾系列，為這段合作畫下句點。這意味著，柯瑞與Curry Brand也將正式進入「球鞋自由市場」，未來有機會以獨立品牌姿態與其他品牌競爭。

Under Armour創辦人暨執行長普蘭克（Kevin Plank）表示：「能與史蒂芬合作是極大的榮幸。作為Curry Brand的總裁，他不僅是一位球星代言人，更是一位具策略眼光的商業領袖。他幫助我們建立出一個兼具信譽、社區影響力與頂尖性能的品牌。對Under Armour而言，這是重返核心品牌的關鍵時刻；而對史蒂芬而言，這是讓他親手推動品牌發展的最好時機。」

▲▼勇士柯瑞、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞：UA讓我打造的不只是球鞋，而是一項使命

Curry Brand自2020年誕生，結合柯瑞的運動精神與Under Armour的技術資源，主打青少年運動與社區公益，致力於讓更多孩子接觸籃球。UA也透過這項合作，將「Project Rampart」青少年體育教育計畫擴展至奧克蘭。

柯瑞感性表示：「Under Armour在我職業生涯初期就相信我，讓我有機會打造一個遠超過球鞋的事業。Curry Brand的使命是『為這項運動帶來改變』，過去5年，我們確實為孩子、為社區、也為籃球世界帶來改變。這份信念與承諾永不改變，只會更加堅定。」

他也透露，未來將以更積極的態度推動Curry Brand的成長，「我期待未來能持續為下一代付出，延續這項使命。」

UA聚焦品牌重建　雙方和平分手各展長才

普蘭克補充：「這項決定讓兩支強大的團隊都能發揮所長。Under Armour將專注於產品創新與運動表現，而Curry Brand則能自由規劃自己的未來。這對史蒂芬與UA來說，都是好事。」

UA將回歸品牌本質，持續開發籃球系列與各層級運動產品；而Curry Brand的未來將朝獨立運營、全球化發展邁進。

這段始於2013年的合作，見證了柯瑞從「被低估的射手」到「三分球之王」的崛起，也讓Curry Brand成為近年最具代表性的運動員品牌之一。如今雙方分道揚鑣，意味著「Curry帝國」即將翻開新篇章。

