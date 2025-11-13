運動雲

>

韓華鷹首位亞外！球團看上3特點　王彥程：知道球迷非常熱情

▲韓華鷹簽下台灣左投王彥程。（圖／截自Instagram hanwhaealge_soori）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒韓華鷹今（13）日啟動亞洲外援補強制度，正式宣布簽下24歲台灣左投王彥程，成為制度上路後的首位簽約球員，球團也點出他的「3大特色」。

王彥程最快球速可達154公里，武器球為犀利的滑球，韓華球團表示，「他本季在日職二軍以先發身份完整出賽，投出雙位數勝場，『簡潔的投球動作』展現積極進攻的投球，令人印象深刻，他長期在日職磨練出的『快速牽制』與『快投動作』也是優點。」

王彥程自2019年起與樂天簽下國際培養合約，本季都在日職二軍出賽，生涯在二軍累積85場、343局、20勝11敗、防禦率3.62、248次三振，成績相當穩定。

尤其今年出賽22場，投球局數達116局，繳出10勝5敗（勝場全聯盟第2）、防禦率3.26（聯盟第3）、三振84次的成績，表現亮眼。

可惜受限於日職一軍外籍球員名額限制規定，他始終未能登上一軍，但實力備受肯定，過去曾入選2018 U18 亞洲青棒賽與2023亞洲職棒冠軍爭霸賽。

韓華球團表示，為迎接2026年起正式施行的亞洲外援制度，去年起便迅速派遣國際球探與策略團隊前往日職觀察球員，並發掘了王彥程的潛力，最終促成此次簽約。

完成簽約後，王彥程表示，「能成為韓華鷹首位亞洲外援球員，非常榮幸，感謝韓華鷹給我這個機會，韓華鷹是本季打進韓國大賽的強隊，更重要的是，我知道這支球隊的球迷非常熱情、非常支持球隊。」

他最後說，「能加入這麼棒的隊伍，我真的很開心，也希望能早點親自感受球迷的熱情，韓華今年已經高飛，我希望能在明年幫球隊飛更高、貢獻力量。」

﻿

