尼克連續5場大勝！布朗森締造歷史　32分10助攻輕取灰熊

▲布朗森對戰灰熊締造紀錄。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約尼克近期氣勢如虹，在總教練布朗（Mike Brown）上任後逐漸找到節奏，今（12）日作客曼菲斯以133比120輕取灰熊，拿下近期5連勝，主控布朗森（Jalen Brunson）再度扮演關鍵角色，不僅率隊贏球，更寫下隊史紀錄。

布朗森此役攻下全場最高32分，命中6記三分球，另有10助攻、5籃板，全面的表現讓他成為尼克史上首位單場至少拿下「30分、10助攻、5記三分球」2次的球員。根據統計網站StatMuse指出，這項紀錄在尼克隊史從未出現。

儘管布朗森加盟尼克僅來到第4季，但他已被視為隊史最具代表性的控衛之一，他具備穩定的外線投射能力與冷靜的節奏掌控，是現代NBA理想的球隊領袖。

自他接掌球權以來，尼克連續成為季後賽常客，布朗森在攻防節奏上的掌控，使對手難以限制他發揮。本季尼克在布朗指導下強調更平均的進攻體系，但布朗森依舊是進攻核心，此戰他再度以穩健節奏帶領球隊奪勝，展現出領袖地位。

近5場比賽，尼克全數以雙位數分差取勝，包含上周對明尼蘇達灰狼大勝23分，球隊接下來將迎來更嚴峻挑戰，背靠背面對奧蘭多魔術，隨後2度交手邁阿密熱火，考驗這支東區強權的延續力。