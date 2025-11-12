NBA全明星賽新賽制！　美國隊將循環對決「世界聯軍」

▲NBA全明星賽柯瑞。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

NBA全明星賽迎來重大變革，聯盟今（12）日宣布，2026年的全明星賽將採用全新賽制，「美國隊」將循環對決「世界聯軍」。

NBA官方表示，「2026年NBA全明星賽將首度推出全新的『美國vs世界』賽制，屆時將有2支美國隊與1支世界隊，進行4場12分鐘的循環賽。」

根據公告，這次的全明星賽將採取迷你錦標賽形式，共有3支球隊，2隊由美國球員組成，另1隊則由國際球員組成。

每場比賽長度為12分鐘，各隊將分別對戰其餘2隊，循環賽結束後，戰績前2名的球隊將進入最終冠軍戰。

關於球員名單的構成，與往年相同，球迷仍可投票選出10位先發球員，東、西區各5人，教練則會投票選出各7名替補，共14名。最終先發與替補加總人數為24位，分為3隊。

此外，如果最終投票結果未能產生至少16名美國球員與8名國際球員，NBA主席席爾瓦（Adam Silver）將指派額外球員加入任一方，以達成最低人數要求。

球迷投票也將取消位置限制，這意味著球迷可以自由選擇投票名單，無論是全後衛、全前鋒或全中鋒組合皆可，投票將不再受球員位置約束。

2026年NBA全明星賽將於台灣時間明年2月16日在洛杉磯快艇主場，位於加州英格伍德的Intuit Dome舉行。