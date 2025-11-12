運動雲

>

黑豹旗／離開球場一年半學木工　伍家佑回歸完封奪勝有感觸

▲陽明工商伍家佑。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陽明工商伍家佑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗12日在三重棒球場進行64強賽，陽明工商伍家佑以79球主投5局，僅被敲1安打勇奪完封勝。曾經離開棒球路一年半的他，休學半年期間跟父親一起學做室內裝潢賺錢，回到球場更珍惜舞台，他說：「沒打棒球好像生活少了一部分。」

伍家佑升上高中後曾短暫離開球場。他原本考上稻江商職，但因學費與距離考量，最後選擇就讀公立的新屋高中。「那時候想幫家裡省點錢，結果念了一段時間覺得不太適應，一般高中真的不太習慣。」他笑著回憶。

他後來決定轉學到陽明工商，為了等下學期才能辦理轉學手續，他選擇先休學半年，在家跟著父親一起工作。「那時候去幫忙室內裝潢，就是學一些木工的東西。」剛好陽明工商也有相關科系，可以讓他繼續進修增進技能。

「打了八年棒球突然沒打，真的會覺得少了生活中的一部分。」他坦言，回到球隊後，起初體力與協調性都跟不上，「畢竟一年半沒練球，協調性變得比較差。」他靠著教練規畫的訓練課表努力補強，「多練、多問，慢慢就找回感覺。」

如今在黑豹旗先發完封的表現，證明他的努力沒有白費。不過他自評還沒完全調整到理想狀態，他坦言，「最近狀況不是很好。因為第一場投到就有點沒信心，第三局就投不進去了，這場就回去一個禮拜慢慢調整。但也沒有完全調整到位，只是今天有找回一點信心。」

