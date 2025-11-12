教士宣布加入今井達也爭奪戰！ 達比修有將成關鍵助力

▲今井達也。（圖／太平洋聯盟TV）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）30支球團總管（GM）齊聚拉斯維加斯，召開年度GM會議。針對西武獅投手今井達也透過入札制度挑戰大聯盟一事，以「日本通」著稱的聖地牙哥教士隊GM A.J. 普雷勒（AJ Preller）率先表態，強調「我們已準備好參與爭奪戰」，展現強烈興趣。

普雷勒在受訪時表示，「他是一名非常出色的右投，身體素質優異，能保持球速，控球能力也逐年進步。我們已經收集了足夠的影像與資料，若時機成熟，我們會立即行動。」

教士隊本季結束後，兩名主戰右投金（Michael King）與希斯（Dylan Cease）成為自由球員（FA），而達比修有因進行Tommy John手術，確定將缺席整個下賽季，先發投手補強勢在必行。

普雷勒也透露，「達比修不僅是偉大的投手，也是優秀的球探，我們經常徵詢他的意見，這個休季當然也會繼續請教他。」

今井過去曾透過社群媒體與達比修交流，甚至在訓練中穿過教士隊的裝備。

教士隊去年休季全力爭取佐佐木朗希未果，如今面對洋基、大都會、費城人等財力雄厚的球隊競爭，能否成功簽下這位日本右投新星，將成為今冬自由市場的一大焦點。